Описание

Портативный аккумуляторный инвертор LP750X от Godox разработан специально для питания студийного оборудования – студийных осветителей, вспышек, а также любых других электроприборов II класса безопасности. В комплект входит съемная перезаряжаемая литий-полимерная аккумуляторная батарея Godox BP750X большой емкости – 12.8В/15000мАч. Инвертор прост в эксплуатации, имеет высокую производительность и стабильность. Инвертор пригодится в качестве источника питания для съемок «в полях» – на природе, отдаленных и заброшенных объектах, а также в студии или других помещениях, где произошло аварийное отключение электроэнергии.

Инвертор LP750X с номинальной выходной мощностью 750 Вт оснащен двумя розетками переменного тока и двумя портами питания USB для подключения с оборудования с максимальной суммарной потребляемой мощностью до 750 Вт. Выходной сигнал с чистой синусоидой обеспечивает выходное напряжение 220…240/50Гц. Инвертор позволит питать такие осветительные приборы (Godox VL150, UL150, FL150 и другие), а также заряжать аккумуляторные осветители, смартфоны, планшеты и т.д.

LP750X – это надежный источник энергии c эффективностью преобразования достигающей 95%, позволяет осветительным и другим устройствам работать стабильно без потери мощности.

Аккумуляторная батарея Godox BP750X имеет высокий срок службы и заряжается за 3,5 часа при помощи комплектного зарядного устройства G100-12F. Съемная батарея может быть заменена на предварительно заряженную резервную батарею (приобретается дополнительно).

Встроенные защитные функции (защита от перегрузки, от перенапряжения, от короткого замыкания и от перегрева) обеспечивают длительную стабильную работу прибора. Встроенный вентилятор охлаждения с интеллектуальным управлением поддерживает безопасный уровень температуры во время работы.

Отдельно приобретаемый кабель внешнего питания EC750 с зажимами для анода и катода, может использоваться для соединения инвертора с внешней аккумуляторной батареей (например с автомобильным аккумулятором) для продления времени работы устройств.

Портативный и компактный инвертор имеет удобную ручку для переноски. Для хранения и транспортировки устройство упаковывается в полужесткий кейс на молнии. Вес всего комплекта в кейсе не превышает 7 кг.

Характеристики:

Номинальная выходная мощность 750 Вт

750 Вт Пиковая мощность 1400 Вт

1400 Вт Диапазон входного напряжения 10,8…15,5В постоянного тока

10,8…15,5В постоянного тока Выход USB 5В/2400мА

5В/2400мА Выходное напряжение 220…240 В переменного тока, 50 Гц

220…240 В переменного тока, 50 Гц Форма выходного сигнала синусоидальная

синусоидальная Коэффициент гармонических искажений <3%

<3% Потребление тока без нагрузки Нормальный режим: 0.24А; Режим вспышки: 0.95 A

Нормальный режим: 0.24А; Режим вспышки: 0.95 A Эффективность преобразования 95 %

95 % Сигнализация низкого напряжения Есть

Есть Отключение при низком напряжении Есть

Есть Рабочая температура -10°C…40°C

-10°C…40°C Модель аккумулятора BP750X

BP750X Емкость аккумулятора 15000 мАч (12,8В)

15000 мАч (12,8В) Время зарядки прибл. 3.5 ч (в комплекте 5 А зарядное устройство)

прибл. 3.5 ч (в комплекте 5 А зарядное устройство) Предохранитель 3*35А

3*35А Размер 172 x 178 x 293 мм

172 x 178 x 293 мм Размер кейса 37 x 25 x 22 см

37 x 25 x 22 см Размер упаковки 38.5 x 28.8 x 24.4 см

38.5 x 28.8 x 24.4 см Вес ок. 6.96кг

ок. 6.96кг Вес комплекта в кейсе ок. 9.1 кг

ок. 9.1 кг Вес с упаковкой ок. 9.7 кг

Комплектация: