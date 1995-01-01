Инвертор Godox LP750X аккумуляторный, 1400 Вт
Код товара : УТ-00073665
Артикул : 28229
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Портативный аккумуляторный инвертор LP750X от Godox разработан специально для питания студийного оборудования – студийных осветителей, вспышек, а также любых других электроприборов II класса безопасности. В комплект входит съемная перезаряжаемая литий-полимерная аккумуляторная батарея Godox BP750X большой емкости – 12.8В/15000мАч. Инвертор прост в эксплуатации, имеет высокую производительность и стабильность. Инвертор пригодится в качестве источника питания для съемок «в полях» – на природе, отдаленных и заброшенных объектах, а также в студии или других помещениях, где произошло аварийное отключение электроэнергии.
Инвертор LP750X с номинальной выходной мощностью 750 Вт оснащен двумя розетками переменного тока и двумя портами питания USB для подключения с оборудования с максимальной суммарной потребляемой мощностью до 750 Вт. Выходной сигнал с чистой синусоидой обеспечивает выходное напряжение 220…240/50Гц. Инвертор позволит питать такие осветительные приборы (Godox VL150, UL150, FL150 и другие), а также заряжать аккумуляторные осветители, смартфоны, планшеты и т.д.
LP750X – это надежный источник энергии c эффективностью преобразования достигающей 95%, позволяет осветительным и другим устройствам работать стабильно без потери мощности.
Аккумуляторная батарея Godox BP750X имеет высокий срок службы и заряжается за 3,5 часа при помощи комплектного зарядного устройства G100-12F. Съемная батарея может быть заменена на предварительно заряженную резервную батарею (приобретается дополнительно).
Встроенные защитные функции (защита от перегрузки, от перенапряжения, от короткого замыкания и от перегрева) обеспечивают длительную стабильную работу прибора. Встроенный вентилятор охлаждения с интеллектуальным управлением поддерживает безопасный уровень температуры во время работы.
Отдельно приобретаемый кабель внешнего питания EC750 с зажимами для анода и катода, может использоваться для соединения инвертора с внешней аккумуляторной батареей (например с автомобильным аккумулятором) для продления времени работы устройств.
Портативный и компактный инвертор имеет удобную ручку для переноски. Для хранения и транспортировки устройство упаковывается в полужесткий кейс на молнии. Вес всего комплекта в кейсе не превышает 7 кг.
Характеристики:
- Номинальная выходная мощность 750 Вт
- Пиковая мощность 1400 Вт
- Диапазон входного напряжения 10,8…15,5В постоянного тока
- Выход USB 5В/2400мА
- Выходное напряжение 220…240 В переменного тока, 50 Гц
- Форма выходного сигнала синусоидальная
- Коэффициент гармонических искажений <3%
- Потребление тока без нагрузки Нормальный режим: 0.24А; Режим вспышки: 0.95 A
- Эффективность преобразования 95 %
- Сигнализация низкого напряжения Есть
- Отключение при низком напряжении Есть
- Рабочая температура -10°C…40°C
- Модель аккумулятора BP750X
- Емкость аккумулятора 15000 мАч (12,8В)
- Время зарядки прибл. 3.5 ч (в комплекте 5 А зарядное устройство)
- Предохранитель 3*35А
- Размер 172 x 178 x 293 мм
- Размер кейса 37 x 25 x 22 см
- Размер упаковки 38.5 x 28.8 x 24.4 см
- Вес ок. 6.96кг
- Вес комплекта в кейсе ок. 9.1 кг
- Вес с упаковкой ок. 9.7 кг
Комплектация:
- Инвертор аккумуляторный Godox LP750X для студийного оборудования
- Аккумулятор Godox BP750X
- Зарядное устройство G100-12F для аккумулятора BP750X
- Кабель питания для зарядного устройства
- Кейс для переноски