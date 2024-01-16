Godox LMS-60G – всенаправленный конденсаторный петличный микрофон, подключаемый к разъему 3.5 мм TRS / TRRS смартфона, зеркальной или беззеркальной камеры, видеокамеры, диктофона, компьютера или другого записывающего устройства, а также к 6.35 мм разъему через переходник. Godox LMS-60G имеет встроенный аттенюатор -10дБ, который позволяет снизить чувствительность микрофона при слишком громких окружающих звуках, а также аудиовыход для подключения наушников, позволяющий в живом режиме отслеживать качество звука, если ваша камера не оснащена выходом на наушники.

Микрофон служит для улучшения качества записываемого звука благодаря улучшенным техническим характеристикам - широкому частотному диапазону и высокой чувствительности. Godox LMS-60G отлично подойдет для записи интервью, репортажа, диалога, мастер-класса, лекции. Всенаправленный микрофон продолжает улавливать звук, даже когда микрофон отвернут от источника звука.

Кабель микрофона длиной 6 метров позволит не прибегать к использованию радиосистем или удлинителей. Микрофон питается от батареи LR44 (входит в комплект) и оснащен переключателем для выключения или включения батареи. При использовании микрофона со смартфоном переключатель ставится в режим «смартфон» (off/smartphone) и питание подается напрямую от смартфона. Для работы с фото- или видеокамерой переключатель ставится в режим «камера» (camera), чтобы использовать питание от батареи.

Поролоновая ветрозащита высокой плотности эффективно снижает нежелательный посторонний шум. Металлическая клипса и лента-липучка для незаметного крепления микрофона к одежде, а также чехол для переноски входят в комплект.