Микрофон Godox LMS-60G, петличный микрофон
Код товара : УТ-00057842
Артикул : 28426
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Характеристики
Передатчик
Вес
58 г
Питание
батарейка LR44 / от устройства
Микрофон
Соотношение сигнал / шум, дБ
74
Макстимальная частотная характиристика, Гц
20000
Максимум звукового давления (SPL), дБ
120
Механизм акустического преобразования
электретный конденсатор
Питание
батарейка LR44 / от устройства
Тип микрофона
Петличный
Чувствительность
-32 дБ +/- 2 дБ (0 дБ = 1В/Па, 1 кГц)
Вес
58 г
Комплектация
микрофон, клипса, поролоновая ветрозащита, переходник с 3.5 на 6.3 мм, лента-липучка, чехол
Направленность
Всенаправленная
Регулировка уровня звука
0 / -10 дБ
Минимальная частотная характиристика, Гц
20
Приемник
Вес
58 г
Питание
батарейка LR44 / от устройства
Описание
Godox LMS-60G – всенаправленный конденсаторный петличный микрофон, подключаемый к разъему 3.5 мм TRS / TRRS смартфона, зеркальной или беззеркальной камеры, видеокамеры, диктофона, компьютера или другого записывающего устройства, а также к 6.35 мм разъему через переходник. Godox LMS-60G имеет встроенный аттенюатор -10дБ, который позволяет снизить чувствительность микрофона при слишком громких окружающих звуках, а также аудиовыход для подключения наушников, позволяющий в живом режиме отслеживать качество звука, если ваша камера не оснащена выходом на наушники.
Микрофон служит для улучшения качества записываемого звука благодаря улучшенным техническим характеристикам - широкому частотному диапазону и высокой чувствительности. Godox LMS-60G отлично подойдет для записи интервью, репортажа, диалога, мастер-класса, лекции. Всенаправленный микрофон продолжает улавливать звук, даже когда микрофон отвернут от источника звука.
Кабель микрофона длиной 6 метров позволит не прибегать к использованию радиосистем или удлинителей. Микрофон питается от батареи LR44 (входит в комплект) и оснащен переключателем для выключения или включения батареи. При использовании микрофона со смартфоном переключатель ставится в режим «смартфон» (off/smartphone) и питание подается напрямую от смартфона. Для работы с фото- или видеокамерой переключатель ставится в режим «камера» (camera), чтобы использовать питание от батареи.
Поролоновая ветрозащита высокой плотности эффективно снижает нежелательный посторонний шум. Металлическая клипса и лента-липучка для незаметного крепления микрофона к одежде, а также чехол для переноски входят в комплект.