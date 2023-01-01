Микрофон Godox LMS-60C, петличный, 3.5 мм TRS / TRRS, кабель 6 м
Код товара : УТ-00057844
Артикул : 28427
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Передатчик
Вес
52 г
Питание
батарейка LR44 / от устройства
Микрофон
Соотношение сигнал / шум, дБ
74
Макстимальная частотная характиристика, Гц
20000
Максимум звукового давления (SPL), дБ
120
Механизм акустического преобразования
электретный конденсатор
Питание
батарейка LR44 / от устройства
Тип микрофона
Петличный
Чувствительность
-32 дБ (0 дБ = 1В/Па, 1 кГц)
Вес
52 г
Комплектация
микрофон, клипса, поролоновая ветрозащита, переходник с 3.5 на 6.3 мм, лента-липучка, чехол
Направленность
Всенаправленная
Минимальная частотная характиристика, Гц
20
Приемник
Вес
52 г
Питание
батарейка LR44 / от устройства
Описание
LMS-60C - миниатюрный всенаправленный петличный микрофон, обеспечивающий кристально чистую запись. Частотная характеристика оптимизирована для использования при записи репортажей, подкастов, видеоблогов, стримов и в других ситуациях, где необходима высокая разборчивость речи.
Верность источнику звука
Обладая широким частотным диапазоном и высокой чувствительностью, LMS-60C позволяет записывать естественный звук профессионального качества. Высокое соотношение сигнал/шум поможет системе обеспечить более чистый звук и большой динамический диапазон.
Никаких ограничений для использования
Миниатюрный микрофон гарантирует профессиональное качество записи, сохраняя при этом аккуратный вид. Благодаря 6-метровому кабелю расстояние установки микрофона больше не будет ограничивать вас.
Широкая совместимость
Легко переключайтесь между режимами camera и off/smartphone, микрофон совместим практически с любым устройством, например, фотокамерой, смартфоном, видеокамерой, рекордером, планшетом и т.д. Благодаря прилагаемому переходнику с jack 6,35 мм на mini jack 3,5 мм микрофон может подключаться к еще большему количеству устройств.
Прочная конструкция
Прочный корпус, изготовленный из алюминиевого сплава, надежно защищает микрофон.
Аксессуары премиального качества
Специально изготовленная ветрозащита высокой плотности эффективно снижает нежелательный посторонний шум. Благодаря надежной клипсе, максимально незаметно и надежно крепится на одежде.