Описание

Godox LMS-12A AXL – конденсаторный петличный микрофон с частотным диапазоном 50-20000 Гц, соотношением сигнал/шум ≥75 дБ, кабелем 1.2 м со штекером TRS 3.5 мм. Всенаправленный петличный микрофон предназначен для четкой синхронной записи речи во время съемок прямых эфиров, интервью, лекций, презентаций или любых других «живых» выступлений. Длина кабеля достаточна для использования с поясными микрофонными радиосистемами. От LMS-12A AX данный микрофон отличается только штекером с резьбовой фиксацией, которая обеспечивает более надежное соединение с трансмиттером (если он также оснащен резьбой).

LMS-12A AX имеет всенаправленную полярную диаграмму, улавливает звук со всех сторон капсулы и обеспечивает постоянный уровень звука, даже если пользователь отвернулся от микрофона. Широкий частотный диапазон, высокая чувствительность микрофона и соотношение сигнал/шум позволяют записывать чистый, естественный звук профессионального качества.

Компактный, легкий и прочный корпус из алюминиевого сплава надежно защищает микрофон, как от помех, так и от механических воздействий. Ветрозащита из поролона высокой плотности эффективно снижает нежелательные посторонние шумы – шуршание одежды, звуки дыхание, порывы ветра и т.д. Микрофон надежно и незаметно крепится на одежде, благодаря съемной металлической клипсе, освобождая руки пользователя.