Описание

LMD-40C - миниатюрный всенаправленный двойной петличный микрофон, обеспечивающий кристально чистую запись, особенно удобен, когда необходимо записать диалог двух человек. Предназначен для использования при съемке интервью, подкастов, видеоблогов, потоковой передачи в прямом эфире и многого другого.

Верность источнику звука

Обладая широким частотным диапазоном и высокой чувствительностью, LMD-40C позволят записывать естественный звук профессионального качества. Высокое соотношение сигнал/шум поможет системе обеспечить более чистый звук и большой динамический диапазон.

Никаких ограничений для использования

Миниатюрный микрофон гарантирует профессиональное качество записи, сохраняя при этом аккуратный вид. Благодаря 4-метровому кабелю расстояние установки микрофона больше не будет ограничивать вас.

Широкая совместимость

Легко переключайтесь между режимами camera и off/smartphone, микрофон совместим практически с любым устройством, например, фотокамерой, смартфоном, видеокамерой, рекордером, планшетом и т.д. Благодаря прилагаемому переходнику с jack 6,35 мм на mini jack 3,5 мм микрофон может подключаться к еще большему количеству устройств...



Прочная конструкция

Прочный корпус, изготовленный из алюминиевого сплава, надежно защищает микрофон.



Аксессуары премиального качества

Специально изготовленная ветрозащита высокой плотности эффективно снижает нежелательный посторонний шум.

Благодаря надежной клипсе, максимально незаметно и надежно крепится на одежде.