Светодиодные осветительные приборы серии LP - универсальное решение для фото- и видеосъемки! Мягкий свет с высокой яркостью, широкий диапазон цветовых температур и профессиональный функционал - все, что нужно для вдохновения. Благодаря тонкому корпусу, возможности питания от аккумулятора и наличию в комплекте сумки, эти приборы идеально подходят как для съемки в студии, так и за её пределами. Управляйте освещением с помощью мобильного приложения Godox Light и наслаждайтесь ярким и качественным светом везде, куда бы ни устремилось ваше воображение.



Сияй сильнее, твори смелее

Серия LP создает эффективное, мягкое и мощное освещение с широким диапазоном цветовой температуры: 1800K~10000K для версии R и 2800K~6500K для версии Bi, обеспечивая потрясающий результат и впечатляющую универсальность для различных световых схем.



Полноцветный режим

Благодаря использованию современных RGB-светодиодов, приборы обеспечивают мощное и яркое освещение с широким спектром цветовых оттенков. Полноцветный режим позволит создать красочную атмосферу в кадре и расставить цветные акценты.



Питание от аккумулятора

Приборы серии LP поддерживают различные способы питания. Помимо питания от сети переменного тока, LP400 и LP600 могут питаться от аккумуляторов NP-F, а LP1200 совместим с аккумуляторами V-mount, что позволяет использовать их за пределами студии.



Легкая транспортировка

Благодаря прочному ударопрочному кейсу, изготовленному по индивидуальным размерам, вы сможете легко переносить осветительный прибор. Подвижный кронштейн прибора компактно складывается для удобного хранения и транспортировки.



Мягкий свет

Рассеиватель с матовым покрытием помогает сформировать мягкий и равномерный свет, который снижает нагрузку на глаза. Поэтому эта светодиодная панель отлично подходит для прямых трансляций, обеспечивая комфортное равномерное освещение во время продолжительной съемки.



Все дело в деталях

Светодиодный прибор LP имеет продуманный дизайн и сочетает впечатляющие технические возможности со стильной эстетикой в изящном белом цвете.



Приложение Godox Light

Приложение Godox Light дает вам полный контроль над вашим освещением. Плавно регулируйте яркость и легко переключайтесь между различными схемами освещения. Управляйте несколькими светильниками по отдельности или синхронизированно – все прямо со своего смартфона или планшета. Создавайте идеальное освещение для любой задачи или обстановки одним касанием.



Для любых задач

Приборы серии LP комплектуются 4-лепестковыми шторками и доступны в двух вариантах: биколорном (Bi) и полноцветном (RGB). Это позволяет подобрать освещение именно под ваши задачи. Неважно, работаете ли вы на улице или в помещении, приборы серии LP станут надежным и универсальным решением.



Что в комплекте:

Осветительный прибор (с U-кронштейном) ×1

Кабель питания ×1

Кейс для транспортировки ×1

Сетевой адаптер ×1

Шторки ×1

Характеристики