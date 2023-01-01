Описание

Творчество заключается не в том, чтобы ждать, пока вы станете профессионалом, а в том, чтобы позволить вашим идеям реализоваться и стать популярными прямо сейчас. Серия осветительных приборов LITEMONS - это набор инструментов начального уровня, призванный значительно упростить создание контента.

Являются портативным, простым в использовании и экономичным решением для освещения. Компактные, но с большими возможностями, эти два осветителя созданы для самых разнообразных задач. Для пользователей, которые хотели бы попробовать цветной свет и драматические спецэффекты, RGB LED6R вас не подведет. Или используйте LED6Bi, если требуется простой осветительный инструмент с регулируемой цветовой температурой.

При работе с камерой или смартфоном, серия устройств LITEMONS станет лучшим помощником для ведения видеоблогов, съемки видео на YouTube, освещения на вечеринках, съемки селфи, портретов, предметной фотосъемки и многого другого.