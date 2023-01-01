Осветитель Godox Litemons LED6Bi, 6Вт, 3200K - 6500K, светодиодный
Код товара : УТ-00056003
Артикул : 28512
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Регулировка мощности, диапазон
0%-100%
Индекс CRI
95
Освещенность
270
Минимальная цветовая температура, K
3200
Максимальная цветовая температура, K
6500
Работа от сети
5В/2A
Минимальная температура эксплуатации, °С
-10
Максимальная температура эксплуатации, °С
40
Прочие характеристики
Вес
110 гр.
Вес (брутто), г
0.500
Описание
Творчество заключается не в том, чтобы ждать, пока вы станете профессионалом, а в том, чтобы позволить вашим идеям реализоваться и стать популярными прямо сейчас. Серия осветительных приборов LITEMONS - это набор инструментов начального уровня, призванный значительно упростить создание контента.
Являются портативным, простым в использовании и экономичным решением для освещения. Компактные, но с большими возможностями, эти два осветителя созданы для самых разнообразных задач. Для пользователей, которые хотели бы попробовать цветной свет и драматические спецэффекты, RGB LED6R вас не подведет. Или используйте LED6Bi, если требуется простой осветительный инструмент с регулируемой цветовой температурой.
При работе с камерой или смартфоном, серия устройств LITEMONS станет лучшим помощником для ведения видеоблогов, съемки видео на YouTube, освещения на вечеринках, съемки селфи, портретов, предметной фотосъемки и многого другого.