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Осветитель Godox Litemons LE600Bi, 2800-6500К, 610 Вт, Bowens

  • Litemons LE600Bi, 2800-6500К, 610 Вт, Bowens
  • Litemons LE600Bi, 2800-6500К, 610 Вт, Bowens
  • Litemons LE600Bi, 2800-6500К, 610 Вт, Bowens
  • Litemons LE600Bi, 2800-6500К, 610 Вт, Bowens
  • Litemons LE600Bi, 2800-6500К, 610 Вт, Bowens
  • Litemons LE600Bi, 2800-6500К, 610 Вт, Bowens
  • Litemons LE600Bi, 2800-6500К, 610 Вт, Bowens
  • Litemons LE600Bi, 2800-6500К, 610 Вт, Bowens
  • Litemons LE600Bi, 2800-6500К, 610 Вт, Bowens
  • Litemons LE600Bi, 2800-6500К, 610 Вт, Bowens
  • Litemons LE600Bi, 2800-6500К, 610 Вт, Bowens
  • Litemons LE600Bi, 2800-6500К, 610 Вт, Bowens
  • Litemons LE600Bi, 2800-6500К, 610 Вт, Bowens
  • Litemons LE600Bi, 2800-6500К, 610 Вт, Bowens
  • Litemons LE600Bi, 2800-6500К, 610 Вт, Bowens
  • Litemons LE600Bi, 2800-6500К, 610 Вт, Bowens
  • Litemons LE600Bi, 2800-6500К, 610 Вт, Bowens
  • Litemons LE600Bi, 2800-6500К, 610 Вт, Bowens
  • Litemons LE600Bi, 2800-6500К, 610 Вт, Bowens
  • Litemons LE600Bi, 2800-6500К, 610 Вт, Bowens
  • Litemons LE600Bi, 2800-6500К, 610 Вт, Bowens
  • Litemons LE600Bi, 2800-6500К, 610 Вт, Bowens
  • Litemons LE600Bi, 2800-6500К, 610 Вт, Bowens
  • Litemons LE600Bi, 2800-6500К, 610 Вт, Bowens
  • Litemons LE600Bi, 2800-6500К, 610 Вт, Bowens
  • Litemons LE600Bi, 2800-6500К, 610 Вт, Bowens
  • Litemons LE600Bi, 2800-6500К, 610 Вт, Bowens
  • Litemons LE600Bi, 2800-6500К, 610 Вт, Bowens
  • Litemons LE600Bi, 2800-6500К, 610 Вт, Bowens
  • Litemons LE600Bi, 2800-6500К, 610 Вт, Bowens
  • Litemons LE600Bi, 2800-6500К, 610 Вт, Bowens
  • Litemons LE600Bi, 2800-6500К, 610 Вт, Bowens
  • Litemons LE600Bi, 2800-6500К, 610 Вт, Bowens
  • Litemons LE600Bi, 2800-6500К, 610 Вт, Bowens
  • Litemons LE600Bi, 2800-6500К, 610 Вт, Bowens
Код товара:УТ-00092722
Артикул:33061

Товар не найден

Характеристики
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Описание
Видео

Описание

LE600Bi – старший из серии светодиодных осветителей Godox Litemons LE200Bi / LE300Bi / LE600Bi. Эти моноблоки с регулировкой цветовой температуры от 2800K до 6500K предназначены для создания мягкого равномерного освещения и подходят для прямых эфиров, подкастов, видеопроизводства и фотографии. Высокая световая отдача, точная цветопередача CRI/TLCI ≥98 и профессиональные возможности управления теперь доступны каждому. Новая кнопка сброса Bluetooth и встроенный модуль NFC для быстрого сопряжения с мобильным приложением ускоряют подготовку и упрощают работу. Интерфейс DMX512 (вход + выход) открывает возможности для профессионального управления освещением.

Компактный моноблок
Благодаря интегрированному блоку питания приборы не требуют внешнего сетевого адаптера – панель проще переносить, быстрее монтировать, на площадке больше порядка.

Максимальная светоотдача
Премиальные светодиодные чипы обеспечивают мощный световой поток и стабильную работу при длительных съемках.

Точная цветопередача
Индексы CRI/TLCI ≥98 гарантируют исключительную точность цветопередачи для стримингов, подкастов и профессиональных съёмок.

Регулируемая цветовая температура и спецэффекты для творчества
От тёплого мягкого свечения до холодного яркого света – серия LE справится с любой задачей. 11 встроенных эффектов (мерцание ТВ, молния, пламя свечи и другие) расширяют творческие возможности при потоковом вещании и видеопроизводстве.

Удобное управление
Серия LE поддерживает управление по DMX, CRMX (через TimoLink RX – продается отдельно) и по Bluetooth через приложение Godox Light, позволяя оперативно настраивать яркость, цветовую температуру и световые эффекты.

Быстрый сброс настроек Bluetooth
Встроенная кнопка сброса Bluetooth и поддержка технологии NFC позволяют быстро подключать и легко настраивать параметры осветительных приборов.

Холодный и бесшумный
Металлический корпус и малошумный вентилятор обеспечивают эффективное охлаждение и стабильную работу даже во время длительных съёмок.

Множество применений
Приборы серии Litemons LE Bi обеспечивают профессиональный уровень работы и кинематографическое качество освещения для любой задачи — от потокового вещания до производства рекламного контента.

Крепление Bowens
Крепление Bowens делает эти приборы совместимыми с огромным количеством разнообразных насадок, модифицирующих характер освещения. Поскольку светодиодная лампа утоплена внутрь корпуса и дополнительно защищена стеклом-диффузором, у вас не будет никаких проблем с установкой линзовых насадок (прожекторы, линзы Френеля), включая насадки других производителей.

Характеристики

  • Тип света: светодиодный моноблок
  • Мощность: 610 Вт
  • Освещенность: до 113 000 люкс на 1 м (с рефлектором), подробнее в таблице
  • Цветовая температура: 2800К - 6500К
  • Индекс CRI: 98
  • Индекс TLCI: 98
  • Регулировка мощности: есть, 1-100%, плавная
  • Угол освещения: нет данных
  • Дистанционное управление: по Bluetooth, приложение Godox Light, до 30 м / по кабелю: DMX512 / беспроводной CRMX с опциональным адаптером TimoLink RX
  • Работа от аккумулятора: нет
  • Работа от сети: 100–240 В, 50 / 60 Гц
  • Система охлаждения: активная (4 режима работы вентилятора)
  • Байонет: Bowens
  • Тип крепления: наклонный кронштейн на стойку 5/8"
  • Температура эксплуатации: –20°C...+45°C
  • Физические характеристики
    • Вес: 4.8 кг (только корпус, без рефлектора)
    • Размеры: 39.7 х 28.2 х 27.2 см
    • Размер упаковки: 49 х 30 х 28 см, вес брутто 6.45 кг
  • Прочие особенности
    • Особые характеристики: порт USB-A для обновления ПО
    • Дата анонса: сентябрь 2025 г
    • Комплектация: осветитель, рефлектор BR30A (19 см), сетевой кабель
    • Страна производства: Китай