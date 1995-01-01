Осветитель Godox Litemons LE300Bi, 2800-6500К, 315 Вт, Bowens
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Характеристики
Описание
LE300Bi – средняя модель из серии светодиодных осветителей Godox Litemons LE200Bi / LE300Bi / LE600Bi. Эти моноблоки с регулировкой цветовой температуры от 2800K до 6500K предназначены для создания мягкого равномерного освещения и подходят для прямых эфиров, подкастов, видеопроизводства и фотографии. Высокая световая отдача, точная цветопередача CRI/TLCI ≥98 и профессиональные возможности управления теперь доступны каждому. Новая кнопка сброса Bluetooth и встроенный модуль NFC для быстрого сопряжения с мобильным приложением ускоряют подготовку и упрощают работу. Интерфейс DMX512 (вход + выход) открывает возможности для профессионального управления освещением.
Если LE600Bi предназначен в основном для больших сцен, а LE200Bi – для использования в небольших студиях, включая домашние, или в качестве вспомогательного источника, то LE300Bi можно представить в качестве оптимального баланса между весом, ценой и мощностью.
Компактный моноблок
Благодаря интегрированному блоку питания приборы не требуют внешнего сетевого адаптера – панель проще переносить, быстрее монтировать, на площадке больше порядка.
Максимальная светоотдача
Премиальные светодиодные чипы обеспечивают мощный световой поток и стабильную работу при длительных съемках.
Точная цветопередача
Индексы CRI/TLCI ≥98 гарантируют исключительную точность цветопередачи для стримингов, подкастов и профессиональных съёмок.
Регулируемая цветовая температура и спецэффекты для творчества
От тёплого мягкого свечения до холодного яркого света – серия LE справится с любой задачей. 11 встроенных эффектов (мерцание ТВ, молния, пламя свечи и другие) расширяют творческие возможности при потоковом вещании и видеопроизводстве.
Удобное управление
Серия LE поддерживает управление по DMX, CRMX (через TimoLink RX – продается отдельно) и по Bluetooth через приложение Godox Light, позволяя оперативно настраивать яркость, цветовую температуру и световые эффекты.
Быстрый сброс настроек Bluetooth
Встроенная кнопка сброса Bluetooth и поддержка технологии NFC позволяют быстро подключать и легко настраивать параметры осветительных приборов.
Холодный и бесшумный
Металлический корпус и малошумный вентилятор обеспечивают эффективное охлаждение и стабильную работу даже во время длительных съёмок.
Множество применений
Приборы серии Litemons LE Bi обеспечивают профессиональный уровень работы и кинематографическое качество освещения для любой задачи — от потокового вещания до производства рекламного контента.
Крепление Bowens
Крепление Bowens делает эти приборы совместимыми с огромным количеством разнообразных насадок, модифицирующих характер освещения. Поскольку светодиодная лампа утоплена внутрь корпуса и дополнительно защищена стеклом-диффузором, у вас не будет никаких проблем с установкой линзовых насадок (прожекторы, линзы Френеля), включая насадки других производителей.
Характеристики
- Тип света: светодиодный моноблок
- Мощность: 315 Вт
- Освещенность: до 58 900 люкс на 1 м (с рефлектором), подробнее в таблице
- Цветовая температура: 2800К - 6500К
- Индекс CRI: 98
- Индекс TLCI: 98
- Регулировка мощности: есть, 1-100%, плавная
- Угол освещения: нет данных
- Дистанционное управление: по Bluetooth, приложение Godox Light, до 30 м / по кабелю: DMX512 / беспроводной CRMX с опциональным адаптером TimoLink RX
- Работа от аккумулятора: нет
- Работа от сети: 100–240 В, 50 / 60 Гц
- Система охлаждения: активная (4 режима работы вентилятора)
- Байонет: Bowens
- Тип крепления: наклонный кронштейн на стойку 5/8"
- Температура эксплуатации: –20°C...+45°C
- Физические характеристики
- Вес: 2.9 кг (только корпус, без рефлектора)
- Размеры: 26.2 х 23.9 х 15.8 см
- Размер упаковки: 42.5 х 28 х 20 см, вес брутто 4.25 кг
- Прочие особенности
- Особые характеристики: порт USB-A для обновления ПО
- Дата анонса: сентябрь 2025 г
- Комплектация: осветитель, рефлектор BR30A (19 см), сетевой кабель
- Страна производства: Китай