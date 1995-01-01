LE300Bi – средняя модель из серии светодиодных осветителей Godox Litemons LE200Bi / LE300Bi / LE600Bi. Эти моноблоки с регулировкой цветовой температуры от 2800K до 6500K предназначены для создания мягкого равномерного освещения и подходят для прямых эфиров, подкастов, видеопроизводства и фотографии. Высокая световая отдача, точная цветопередача CRI/TLCI ≥98 и профессиональные возможности управления теперь доступны каждому. Новая кнопка сброса Bluetooth и встроенный модуль NFC для быстрого сопряжения с мобильным приложением ускоряют подготовку и упрощают работу. Интерфейс DMX512 (вход + выход) открывает возможности для профессионального управления освещением.

Если LE600Bi предназначен в основном для больших сцен, а LE200Bi – для использования в небольших студиях, включая домашние, или в качестве вспомогательного источника, то LE300Bi можно представить в качестве оптимального баланса между весом, ценой и мощностью.

Компактный моноблок

Благодаря интегрированному блоку питания приборы не требуют внешнего сетевого адаптера – панель проще переносить, быстрее монтировать, на площадке больше порядка.

Максимальная светоотдача

Премиальные светодиодные чипы обеспечивают мощный световой поток и стабильную работу при длительных съемках.

Точная цветопередача

Индексы CRI/TLCI ≥98 гарантируют исключительную точность цветопередачи для стримингов, подкастов и профессиональных съёмок.

Регулируемая цветовая температура и спецэффекты для творчества

От тёплого мягкого свечения до холодного яркого света – серия LE справится с любой задачей. 11 встроенных эффектов (мерцание ТВ, молния, пламя свечи и другие) расширяют творческие возможности при потоковом вещании и видеопроизводстве.

Удобное управление

Серия LE поддерживает управление по DMX, CRMX (через TimoLink RX – продается отдельно) и по Bluetooth через приложение Godox Light, позволяя оперативно настраивать яркость, цветовую температуру и световые эффекты.

Быстрый сброс настроек Bluetooth

Встроенная кнопка сброса Bluetooth и поддержка технологии NFC позволяют быстро подключать и легко настраивать параметры осветительных приборов.

Холодный и бесшумный

Металлический корпус и малошумный вентилятор обеспечивают эффективное охлаждение и стабильную работу даже во время длительных съёмок.

Множество применений

Приборы серии Litemons LE Bi обеспечивают профессиональный уровень работы и кинематографическое качество освещения для любой задачи — от потокового вещания до производства рекламного контента.

Крепление Bowens

Крепление Bowens делает эти приборы совместимыми с огромным количеством разнообразных насадок, модифицирующих характер освещения. Поскольку светодиодная лампа утоплена внутрь корпуса и дополнительно защищена стеклом-диффузором, у вас не будет никаких проблем с установкой линзовых насадок (прожекторы, линзы Френеля), включая насадки других производителей.

Характеристики