Litemons C30R – это идеальный баланс между мощностью и мобильностью. Небольшой вес (всего 248 г) делает его удобным для повседневной съёмки и поездок. Благодаря современным светодиодным элементам и оптическим линзам, прибор выдаёт очень яркий свет для своих карманных размеров. До 45 минут автономной работы на полной мощности и возможность зарядки во время использования превращают C30Bi/C30R в универсальный источник света для всех.

Впечатляющая яркость

Светодиоды, выполненные с использованием аэрокосмических технологий, в сочетании с фирменными оптическими линзами позволяют добиться высокой светоотдачи при минимальных размерах. Прибор обеспечивает стабильный и равномерный поток света, эффективно справляясь с задачами художественной и технической съёмки.



Компактный размер – максимум удобства

При весе 248 г и размерах с ладонь C30R легко помещается в карман или сумку и всегда готов к работе, где бы вы ни находились.



Реалистичная цветопередача

Высокие значения индексов цветопередачи CRI и TLCI гарантируют, что вы зафиксируете в кадре именно то, что видите своими глазами. Яркие цвета будут передаваться насыщенно, а оттенки кожи – точно. Есть возможность для компенсации баланса белого по оси «зеленый / маджента» (+/- 50 шагов).



Зарядка во время работы

Встроенный литиевый аккумулятор обеспечивает до 45 минут работы на полной мощности и поддерживает быструю зарядку через порт USB Type-C, позволяя использовать прибор и одновременно заряжать его.



Широкий диапазон цветовой температуры

Модель C30R предлагает сверхширокий диапазон регулировки, от 1800K до 10000K, легко адаптируясь под любые условия и атмосферу съёмки.

Создан для творчества

Модель C30R оснащена режимами HSI и FX, которые дают вам свободу для самых креативных идей. Режим HSI предлагает простое и наглядное управления цветом: вы выбираете один из 360 цветов, а затем регулируете его насыщенность и яркость. В режиме FX доступны 14 специальных эффектов, такие как маячки полицейской / скорой / пожарной машины, фейерверк, фотовспышки, молнии и так далее.



Эффективное и тихое охлаждение

Корпус прибора обеспечивает эффективный теплоотвод и надёжную защиту компонентов. Встроенный вентилятор автоматически включается при повышении температуры, поддерживая оптимальный температурный режим и низкий уровень шума для комфортной работы на съёмочной площадке.



Интуитивное управление

C30R обладает цветным дисплеем, на котором отображаются все параметры, также доступно дистанционное управление через мобильное приложение Godox Light. Метка NFC упрощает подключение к смартфону.

Различные способы установки

C30R можно держать в руке, установить на камеру, штатив или стойку: универсальное резьбовое отверстие 1/4" позволяет использовать осветитель так, как удобно именно вам.



Комплектация

Осветитель светодиодный ×1

Складной силиконовый рассеиватель ×1

Съемная магнитная линза Френеля MF01 ×1

Кабель для зарядки ×1

Характеристики