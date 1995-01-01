Litemons C30Bi – идеальный баланс между мощностью и мобильностью. Небольшой вес (всего 248 г) делает его удобным для повседневной съёмки и поездок. Благодаря современным светодиодным элементам и оптическим линзам, прибор сохраняет компактный форм-фактор и при этом выдаёт яркий свет при мощности 30 Вт. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 45 минут автономной работы на полной яркости. Возможность зарядки во время использования превращают C30Bi в универсальный источник света для фотографов, видеографов и создателей контента, которые всегда в движении.

Впечатляющая яркость

Светодиоды, выполненные в сочетании с фирменными оптическими линзами, позволяют добиться высокой светоотдачи при минимальных размерах. Прибор обеспечивает стабильный и равномерный поток света, эффективно справляясь с задачами художественной и технической съёмки.

Компактный размер – максимум удобства

Весом 248 г и размерами с ладонь, C30Bi легко помещается в карман или сумку и всегда готов к работе, где бы вы ни находились.

Реалистичная цветопередача

Высокие значения индексов цветопередачи C30Bi гарантируют, что вы зафиксируете в кадре именно то, что видите своими глазами: яркие цвета и естественные оттенки, включая тона кожи.

Зарядка во время работы

Встроенный аккумулятор обеспечивает до 45 минут работы на полной мощности и поддерживает быструю зарядку через порт USB Type-C, позволяя использовать прибор и одновременно заряжать его. Для постоянной работы от сети вам потребуется адаптер, выдающий ток 12В 3А (продаются отдельно).

Широкий диапазон цветовой температуры

C30Bi позволяет регулировать температуру от 2800K до 6500K, легко адаптируясь под любые условия и атмосферу съёмки. Вы можете как согласовать цветовую температуру с другими источниками света для получения нейтральной цветопередачи, так и добавить в кадр тепла или холода.

Эффективное и тихое охлаждение

Корпус прибора обеспечивает эффективный теплоотвод и надёжную защиту компонентов. Встроенный вентилятор автоматически включается при повышении температуры, поддерживая оптимальный температурный режим и низкий уровень шума для комфортной работы на съёмочной площадке.

Интуитивное управление

Два поворотных регулятора позволяют быстро и точно настроить яркость и цветовую температуру – нет ничего проще.

Различные способы установки

C30Bi можно просто держать в руке, установить на камеру, штатив или стойку: резьбовое отверстие 1/4" позволяет установить осветитель так, как удобно именно вам (держатели продаются отдельно).

Комплектация:

Осветитель светодиодный C30Bi

Складной силиконовый рассеиватель

Кабель для зарядки USB-C / USB-C

Характеристики