Осветитель Godox LF308D, светодиодный, 18 Вт, 5600К, накамерный с функцией вспышки (без пульта)
Код товара : УТ-00057966
Артикул : 28741
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
макс. 18 Вт
Индекс CRI
95
Минимальная цветовая температура, K
5600
Максимальная цветовая температура, K
5600
Прочие характеристики
Вес
400 г
Вес (брутто), г
0.075
Комплектация
Светодиодный осветитель Godox LF308D x1, Сетевой адаптер х1, Рукоятка х1, Мини-подставка х1, Рассеиватель х1, Желтый фильтр х1, Синий фильтр х1
Особые характеристики
Количество диодов 5600K: 154, 3300K: 154
Описание
Работает как вспышка и как источник постоянного света
Режим вспышки
- В 3 раза ярче при использовании в качестве вспышки, чем при использовании в качестве светодиодной лампы.
- Регулировка выходной мощности в диапазоне 1/8-1/1 или 7.0-10.0.
- Яркость пилотной лампы регулируется от 0% до 100%.
Режим постоянного света
- 308 светодиодов обеспечивают высокую яркость и стабильную цветопередачу.
- Точная регулировка яркости от 0% до 100%.
- Для модели LF308D цветовая температура составляет 5600K, в комплект входят два фильтра.
Встроенная система беспроводного управления Godox X 2.4G и мобильное приложение
- В режиме импульсного света, при помощи беспроводного пульта Godox X (продается отдельно), можно дистанционно управлять параметрами вспышки.
- В режиме постоянного света, пульт дистанционного управления системы Godox X используется для группировки осветителей, регулировки яркости и цветовой температуры.
- Встроенный модуль Bluetooth и поддержка мобильного приложения обеспечивают беспроводное управление несколькими осветителями с помощью смартфона.
- Синхроразъем
Литиевая батарея или сетевой адаптер
Осветитель работает как от аккумулятора типа NP-F (приобретается отдельно), так и от сетевого адаптера (входит в комплект).
Дополнительные особенности
- Несколько методов установки
- Быстрая настройка угла освещения
- Простое управление и контрастный дисплей
- Возможность установки цветных фильтров для создания большего количества световых эффектов