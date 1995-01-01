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Осветитель Godox LF308D, светодиодный, 18 Вт, 5600К, накамерный с функцией вспышки (без пульта)

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Код товара: УТ-00057966 Артикул: 28741 Код товара: УТ-00057966 Артикул: 28741 Тип света светодиодный Мощность макс. 18 Вт Освещенность 1265 лк (на 1 м) Цветовая температура 5600К +/- 300К Индекс CRI ≥ 95 Регулировка мощности постоянный свет: 0%~100%, вспышка: мощность импульса 7.0-10 (1/8-1/1) Дистанционное управление синхронизаторы системы Godox X, Bluetooth, синхрокабель Работа от аккумулятора 7.4В литиевая батарея (NP-F970) (продается отдельно) Работа от сети 6.5~12В, 4А Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип света светодиодный Мощность макс. 18 Вт Освещенность 1265 лк (на 1 м) Цветовая температура 5600К +/- 300К Индекс CRI ≥ 95 Регулировка мощности постоянный свет: 0%~100%, вспышка: мощность импульса 7.0-10 (1/8-1/1) Дистанционное управление синхронизаторы системы Godox X, Bluetooth, синхрокабель Работа от аккумулятора 7.4В литиевая батарея (NP-F970) (продается отдельно) Работа от сети 6.5~12В, 4А Система охлаждения пассивная Температура эксплуатации -10 ~ 50˚ C Физические характеристики Вес 400 г Размер упаковки 23.5 х 18.5 х 6.5 см, 1.15 кг Размеры 18 х 18.5 х 4 см (без ручки) Прочие особенности Особые характеристики Количество диодов 5600K: 154, 3300K: 154 Сайт производителя godox.ru Комплектация Светодиодный осветитель Godox LF308D x1, Сетевой адаптер х1, Рукоятка х1, Мини-подставка х1, Рассеиватель х1, Желтый фильтр х1, Синий фильтр х1 Страна производства Китай Описание Работает как вспышка и как источник постоянного света

Режим вспышки В 3 раза ярче при использовании в качестве вспышки, чем при использовании в качестве светодиодной лампы.

Регулировка выходной мощности в диапазоне 1/8-1/1 или 7.0-10.0.

Яркость пилотной лампы регулируется от 0% до 100%. Режим постоянного света 308 светодиодов обеспечивают высокую яркость и стабильную цветопередачу.

Точная регулировка яркости от 0% до 100%.

Для модели LF308D цветовая температура составляет ​​5600K, в комплект входят два фильтра. Встроенная система беспроводного управления Godox X 2.4G и мобильное приложение В режиме импульсного света, при помощи беспроводного пульта Godox X (продается отдельно), можно дистанционно управлять параметрами вспышки.

В режиме постоянного света, пульт дистанционного управления системы Godox X используется для группировки осветителей, регулировки яркости и цветовой температуры.

Встроенный модуль Bluetooth и поддержка мобильного приложения обеспечивают беспроводное управление несколькими осветителями с помощью смартфона.

Синхроразъем Литиевая батарея или сетевой адаптер

Осветитель работает как от аккумулятора типа NP-F (приобретается отдельно), так и от сетевого адаптера (входит в комплект). Дополнительные особенности Несколько методов установки

Быстрая настройка угла освещения

Простое управление и контрастный дисплей

Возможность установки цветных фильтров для создания большего количества световых эффектов Видео Наш обзор

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