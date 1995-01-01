Осветитель Godox LF308D, светодиодный, 18 Вт, 5600К, накамерный с функцией вспышки (без пульта)
Код товара:УТ-00057966
Артикул:28741
Товар не найден
Характеристики
Тип светасветодиодный
Мощностьмакс. 18 Вт
Освещенность1265 лк (на 1 м)
Цветовая температура5600К +/- 300К
Индекс CRI≥ 95
Регулировка мощностипостоянный свет: 0%~100%, вспышка: мощность импульса 7.0-10 (1/8-1/1)
Дистанционное управлениесинхронизаторы системы Godox X, Bluetooth, синхрокабель
Работа от аккумулятора7.4В литиевая батарея (NP-F970) (продается отдельно)
Работа от сети6.5~12В, 4А
Система охлажденияпассивная
Температура эксплуатации-10 ~ 50˚ C
Вес400 г
Размер упаковки23.5 х 18.5 х 6.5 см, 1.15 кг
Размеры18 х 18.5 х 4 см (без ручки)
Особые характеристикиКоличество диодов 5600K: 154, 3300K: 154
Сайт производителяgodox.ru
КомплектацияСветодиодный осветитель Godox LF308D x1, Сетевой адаптер х1, Рукоятка х1, Мини-подставка х1, Рассеиватель х1, Желтый фильтр х1, Синий фильтр х1
Страна производстваКитай
Описание
Работает как вспышка и как источник постоянного света
Режим вспышки
- В 3 раза ярче при использовании в качестве вспышки, чем при использовании в качестве светодиодной лампы.
- Регулировка выходной мощности в диапазоне 1/8-1/1 или 7.0-10.0.
- Яркость пилотной лампы регулируется от 0% до 100%.
Режим постоянного света
- 308 светодиодов обеспечивают высокую яркость и стабильную цветопередачу.
- Точная регулировка яркости от 0% до 100%.
- Для модели LF308D цветовая температура составляет 5600K, в комплект входят два фильтра.
Встроенная система беспроводного управления Godox X 2.4G и мобильное приложение
- В режиме импульсного света, при помощи беспроводного пульта Godox X (продается отдельно), можно дистанционно управлять параметрами вспышки.
- В режиме постоянного света, пульт дистанционного управления системы Godox X используется для группировки осветителей, регулировки яркости и цветовой температуры.
- Встроенный модуль Bluetooth и поддержка мобильного приложения обеспечивают беспроводное управление несколькими осветителями с помощью смартфона.
- Синхроразъем
Литиевая батарея или сетевой адаптер
Осветитель работает как от аккумулятора типа NP-F (приобретается отдельно), так и от сетевого адаптера (входит в комплект).
Дополнительные особенности
- Несколько методов установки
- Быстрая настройка угла освещения
- Простое управление и контрастный дисплей
- Возможность установки цветных фильтров для создания большего количества световых эффектов