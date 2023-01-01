Осветитель накамерный LF308D c цветовой температурой 5600К совмещает в себе вспышку и традиционный светодиодный осветитель - этот осветитель может работать как источник импульсного света, а также как источник постоянного света. Осветители серии LF308 отличаются высокой яркостью, мобильностью, поддержкой Bluetooth и простотой управления. Они идеально подходят для макросъемки, свадебной фотографии, предметной фотосъемки, съемки репортажа и интервью, а также для съемки роликов в видеоблог.