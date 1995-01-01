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Осветитель Godox LF308D, светодиодный, 18 Вт, 5600К, накамерный с функцией вспышки (без пульта)

  • LF308D, светодиодный, 18 Вт, 5600К, накамерный с функцией вспышки (без пульта)
  • LF308D, светодиодный, 18 Вт, 5600К, накамерный с функцией вспышки (без пульта)
  • LF308D, светодиодный, 18 Вт, 5600К, накамерный с функцией вспышки (без пульта)
  • LF308D, светодиодный, 18 Вт, 5600К, накамерный с функцией вспышки (без пульта)
  • LF308D, светодиодный, 18 Вт, 5600К, накамерный с функцией вспышки (без пульта)
  • LF308D, светодиодный, 18 Вт, 5600К, накамерный с функцией вспышки (без пульта)
  • LF308D, светодиодный, 18 Вт, 5600К, накамерный с функцией вспышки (без пульта)
  • LF308D, светодиодный, 18 Вт, 5600К, накамерный с функцией вспышки (без пульта)
  • LF308D, светодиодный, 18 Вт, 5600К, накамерный с функцией вспышки (без пульта)
  • LF308D, светодиодный, 18 Вт, 5600К, накамерный с функцией вспышки (без пульта)
  • LF308D, светодиодный, 18 Вт, 5600К, накамерный с функцией вспышки (без пульта)
  • LF308D, светодиодный, 18 Вт, 5600К, накамерный с функцией вспышки (без пульта)
  • LF308D, светодиодный, 18 Вт, 5600К, накамерный с функцией вспышки (без пульта)
  • LF308D, светодиодный, 18 Вт, 5600К, накамерный с функцией вспышки (без пульта)
  • LF308D, светодиодный, 18 Вт, 5600К, накамерный с функцией вспышки (без пульта)
  • LF308D, светодиодный, 18 Вт, 5600К, накамерный с функцией вспышки (без пульта)
  • LF308D, светодиодный, 18 Вт, 5600К, накамерный с функцией вспышки (без пульта)
  • LF308D, светодиодный, 18 Вт, 5600К, накамерный с функцией вспышки (без пульта)
  • LF308D, светодиодный, 18 Вт, 5600К, накамерный с функцией вспышки (без пульта)
  • LF308D, светодиодный, 18 Вт, 5600К, накамерный с функцией вспышки (без пульта)
  • LF308D, светодиодный, 18 Вт, 5600К, накамерный с функцией вспышки (без пульта)
  • LF308D, светодиодный, 18 Вт, 5600К, накамерный с функцией вспышки (без пульта)
  • LF308D, светодиодный, 18 Вт, 5600К, накамерный с функцией вспышки (без пульта)
  • LF308D, светодиодный, 18 Вт, 5600К, накамерный с функцией вспышки (без пульта)
  • LF308D, светодиодный, 18 Вт, 5600К, накамерный с функцией вспышки (без пульта)
  • LF308D, светодиодный, 18 Вт, 5600К, накамерный с функцией вспышки (без пульта)
  • LF308D, светодиодный, 18 Вт, 5600К, накамерный с функцией вспышки (без пульта)
  • LF308D, светодиодный, 18 Вт, 5600К, накамерный с функцией вспышки (без пульта)
  • LF308D, светодиодный, 18 Вт, 5600К, накамерный с функцией вспышки (без пульта)
  • LF308D, светодиодный, 18 Вт, 5600К, накамерный с функцией вспышки (без пульта)
  • LF308D, светодиодный, 18 Вт, 5600К, накамерный с функцией вспышки (без пульта)
  • LF308D, светодиодный, 18 Вт, 5600К, накамерный с функцией вспышки (без пульта)
  • LF308D, светодиодный, 18 Вт, 5600К, накамерный с функцией вспышки (без пульта)
  • LF308D, светодиодный, 18 Вт, 5600К, накамерный с функцией вспышки (без пульта)
  • LF308D, светодиодный, 18 Вт, 5600К, накамерный с функцией вспышки (без пульта)
  • LF308D, светодиодный, 18 Вт, 5600К, накамерный с функцией вспышки (без пульта)
  • LF308D, светодиодный, 18 Вт, 5600К, накамерный с функцией вспышки (без пульта)
  • LF308D, светодиодный, 18 Вт, 5600К, накамерный с функцией вспышки (без пульта)
  • LF308D, светодиодный, 18 Вт, 5600К, накамерный с функцией вспышки (без пульта)
  • LF308D, светодиодный, 18 Вт, 5600К, накамерный с функцией вспышки (без пульта)
  • LF308D, светодиодный, 18 Вт, 5600К, накамерный с функцией вспышки (без пульта)
  • LF308D, светодиодный, 18 Вт, 5600К, накамерный с функцией вспышки (без пульта)
  • LF308D, светодиодный, 18 Вт, 5600К, накамерный с функцией вспышки (без пульта)
Код товара:УТ-00057966
Артикул:28741

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Работает как вспышка и как источник постоянного света
Режим вспышки

  • В 3 раза ярче при использовании в качестве вспышки, чем при использовании в качестве светодиодной лампы.
  • Регулировка выходной мощности в диапазоне 1/8-1/1 или 7.0-10.0.
  • Яркость пилотной лампы регулируется от 0% до 100%.

Режим постоянного света

  • 308 светодиодов обеспечивают высокую яркость и стабильную цветопередачу.
  • Точная регулировка яркости от 0% до 100%.
  • Для модели LF308D цветовая температура составляет ​​5600K, в комплект входят два фильтра.

Встроенная система беспроводного управления Godox X 2.4G и мобильное приложение

  • В режиме импульсного света, при помощи беспроводного пульта Godox X (продается отдельно), можно дистанционно управлять параметрами вспышки.
  • В режиме постоянного света, пульт дистанционного управления системы Godox X используется для группировки осветителей, регулировки яркости и цветовой температуры.
  • Встроенный модуль Bluetooth и поддержка мобильного приложения обеспечивают беспроводное управление несколькими осветителями с помощью смартфона.
  • Синхроразъем

Литиевая батарея или сетевой адаптер
Осветитель работает как от аккумулятора типа NP-F (приобретается отдельно), так и от сетевого адаптера (входит в комплект).

Дополнительные особенности

  • Несколько методов установки
  • Быстрая настройка угла освещения
  • Простое управление и контрастный дисплей
  • Возможность установки цветных фильтров для создания большего количества световых эффектов