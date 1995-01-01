Накамерный осветитель LF308Bi совмещает в себе вспышку и традиционную световую панель: при использовании синхронизаторов Godox X2T или Xpro он может выдавать короткий импульс в 3 раза ярче, чем при работе в постоянном режиме. LF308Bi оснащен 308 светодиодными лампами (154 теплого + 154 холодного белого света) с плавно регулируемой яркостью светового потока от 0 до 100% и цветовой температурой 3300–5600 К. Осветитель со сбалансированным световым поток с высоким индексом цветопередачи CRI >95 может использоваться во время фото- и видеосъемки как в студии, так и за ее пределами.

Встроенный ЖК-дисплей располагается на тыльной части осветителя рядом с панелью управления и отображает цветовую температуру, яркость, заряд батареи, номер радиоканала и другие данные. Панель управления состоит из двух крупных рукояток, регулирующих яркость и цветовую температуру, и функциональных клавиш, позволяющих устанавливать параметры осветителя в режиме постоянного света и в режиме вспышки, а также настраивать беспроводное соединение (канал, группа).

Над дисплеем находится аккумуляторная площадка для крепления аккумулятора NP-F (батарея не входит в комплект). Постоянное питание осуществляется от комплектного сетевого адаптера.

Осветитель оснащен встроенным приемником для системы дистанционного управления Godox X 2.4 ГГц (пульт ДУ в комплект не входит) и системой подключения по каналу Bluetooth. В режиме постоянного света осветитель может управляться с пульта дистанционного управления RC-A6, блоками управления системы Godox X и даже со смартфона с установленным мобильным приложением GodoxPhoto. В режиме импульсного света также доступна синхронизация по кабелю, через разъем 3.5 мм. В режиме дистанционного управления вы можете выбрать один из 32 каналов и управлять от одной до шести групп осветителей.

Съемные складные шторки с серебристой фактурной поверхностью помогают ограничивать распространение света, а матовый диффузор, входящий в комплект, делает характер освещения более мягким.

Осветитель устанавливается на камере с помощью наклонного адаптера в крепление типа «башмак». Осветитель и адаптер также оснащены штативными гнездами с резьбой 1/4” для установки на стойки, журавли и другие системы крепления. Также в комплект входит рукоятка для использования LF308Bi в вытянутой руке и настольная мини-подставка.