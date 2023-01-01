Осветитель Godox LEDP260C, светодиодный, 30 Вт, 3300 - 5600 К, без пульта ДУ
Код товара : УТ-00055794
Артикул : 28651
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
30 Вт
Регулировка мощности, диапазон
10%…100%
Дистанционное управление
Есть
Индекс CRI
95
Индекс TLCI
94
Освещенность
0.5 м: 2050 лк при 3300К, 2200 лк при 5600К
Минимальная цветовая температура, K
3300
Максимальная цветовая температура, K
5600
Тип крепления
на стойку 5/8"
Прочие характеристики
Вес
917 г
Вес (брутто), г
1.578
Описание
Cветовая панель Godox LEDP260C предназначена для использования на стойке или другом держателе. При сравнительно небольшой цене, она обладает высокой яркостью и точной цветопередачей, а кроме того – наклонный кронштейн, сетевой адаптер идут сразу в комплекте, что выгодно отличает LEDP260C от аналогов. Благодаря регулировке температуры в пределах 3300 – 5600 К прибор можно адаптировать для работы с разными источниками света. Данный осветитель также может работать автономно, от 2 аккумуляторов типа Sony NP-F (не входят в комплект поставки). Плавная регулировка мощности от 10 до 100%.
Комплектация: адаптер на стойку, сетевой адаптер, инструкция.
- Количество светодиодов: 256
- Мощность: 30 Вт
- Яркость: 2050 люкс (на дистанции 0.5 м, 2200 лк при 5600К)
- Регулировка мощности: 10-100%, плавная
- Цветовая температура: 3300 - 5600К +/- 300К
- Индекс цветопередачи CRI > 95
- Индекс цветопередачи TLCI > 94
- Частота радиоуправления: 433 МГц
- Дистанция радиоуправления: до 20 м
- Количество каналов радиоуправления: 16 (6 групп)
- Аккумулятор: 2 шт., литий-ионный, с креплением Sony NP-F (продается отдельно)
- Работа от сети: да
- Температура эксплуатации: -10…+50° С
- Тип крепления: студийная стойка (5/8")
- Размеры: 36 х 24 х 2.7 см
- Вес: 917 г