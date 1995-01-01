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Осветитель Godox LEDP260C, светодиодный, 30 Вт, 3300 - 5600 К, без пульта ДУ

  • LEDP260C, светодиодный, 30 Вт, 3300 - 5600 К, без пульта ДУ
  • LEDP260C, светодиодный, 30 Вт, 3300 - 5600 К, без пульта ДУ
  • LEDP260C, светодиодный, 30 Вт, 3300 - 5600 К, без пульта ДУ
  • LEDP260C, светодиодный, 30 Вт, 3300 - 5600 К, без пульта ДУ
  • LEDP260C, светодиодный, 30 Вт, 3300 - 5600 К, без пульта ДУ
  • LEDP260C, светодиодный, 30 Вт, 3300 - 5600 К, без пульта ДУ
  • LEDP260C, светодиодный, 30 Вт, 3300 - 5600 К, без пульта ДУ
  • LEDP260C, светодиодный, 30 Вт, 3300 - 5600 К, без пульта ДУ
  • LEDP260C, светодиодный, 30 Вт, 3300 - 5600 К, без пульта ДУ
  • LEDP260C, светодиодный, 30 Вт, 3300 - 5600 К, без пульта ДУ
  • LEDP260C, светодиодный, 30 Вт, 3300 - 5600 К, без пульта ДУ
Код товара:УТ-00055794
Артикул:28651

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Cветовая панель Godox LEDP260C предназначена для использования на стойке или другом держателе. При сравнительно небольшой цене, она обладает высокой яркостью и точной цветопередачей, а кроме того – наклонный кронштейн, сетевой адаптер идут сразу в комплекте, что выгодно отличает LEDP260C от аналогов. Благодаря регулировке температуры в пределах 3300 – 5600 К прибор можно адаптировать для работы с разными источниками света. Данный осветитель также может работать автономно, от 2 аккумуляторов типа Sony NP-F (не входят в комплект поставки). Плавная регулировка мощности от 10 до 100%.

Комплектация: адаптер на стойку, сетевой адаптер, инструкция.

  • Количество светодиодов: 256
  • Мощность: 30 Вт
  • Яркость: 2050 люкс (на дистанции 0.5 м, 2200 лк при 5600К)
  • Регулировка мощности: 10-100%, плавная
  • Цветовая температура: 3300 - 5600К +/- 300К
  • Индекс цветопередачи CRI > 95
  • Индекс цветопередачи TLCI > 94
  • Частота радиоуправления: 433 МГц
  • Дистанция радиоуправления: до 20 м
  • Количество каналов радиоуправления: 16 (6 групп)
  • Аккумулятор: 2 шт., литий-ионный, с креплением Sony NP-F (продается отдельно)
  • Работа от сети: да
  • Температура эксплуатации: -10…+50° С
  • Тип крепления: студийная стойка (5/8")
  • Размеры: 36 х 24 х 2.7 см
  • Вес: 917 г