Cветовая панель Godox LEDP260C предназначена для использования на стойке или другом держателе. При сравнительно небольшой цене, она обладает высокой яркостью и точной цветопередачей, а кроме того – наклонный кронштейн, сетевой адаптер идут сразу в комплекте, что выгодно отличает LEDP260C от аналогов. Благодаря регулировке температуры в пределах 3300 – 5600 К прибор можно адаптировать для работы с разными источниками света. Данный осветитель также может работать автономно, от 2 аккумуляторов типа Sony NP-F (не входят в комплект поставки). Плавная регулировка мощности от 10 до 100%.

Комплектация: адаптер на стойку, сетевой адаптер, инструкция.