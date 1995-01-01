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Осветитель Godox LEDP120C, светодиодный, 12 Вт, 3300 - 5600 К

  • LEDP120C, светодиодный, 12 Вт, 3300 - 5600 К
  • LEDP120C, светодиодный, 12 Вт, 3300 - 5600 К
  • LEDP120C, светодиодный, 12 Вт, 3300 - 5600 К
  • LEDP120C, светодиодный, 12 Вт, 3300 - 5600 К
  • LEDP120C, светодиодный, 12 Вт, 3300 - 5600 К
  • LEDP120C, светодиодный, 12 Вт, 3300 - 5600 К
  • LEDP120C, светодиодный, 12 Вт, 3300 - 5600 К
  • LEDP120C, светодиодный, 12 Вт, 3300 - 5600 К
  • LEDP120C, светодиодный, 12 Вт, 3300 - 5600 К
Код товара:УТ-00059597
Артикул:29154

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Светодиодный накамерный осветитель Godox LEDP120C предназначен для фото- и видеосъёмки, для макрофотографии, съемки товаров и т. д 116 ярких светодиода, длительная работа от аккумулятора позволят получить качественный результат как профессионалам, так и любителям.

Особенность этого осветителя в его конструкции. Холодные и теплые светодиоды установлены по периметру. В отличие от наиболее распространенных LED панелей, где светодиоды располагаются линейно по всей площади, подобное техническое решение обеспечивает равномерную засветку излучающей поверхности и дает стабильно ровный световой поток. Кроме того, в отражении виден не набор светящихся точек, а ровный прямоугольник, что воспринимается более естественно.

Корпус осветителя изготовлен из прочного пластика и представляет собой световую панель с одной стороны и элементами управления и разъёмами для питания с другой.

Элементы управления
Два бесступенчатых диммера для регулировки яркости и цветовой температуры, кнопка включения, кнопка проверки заряда и индикация уровня заряда аккумулятора..

Питание
Питание осветителя возможно от аккумулятора NP-F или от сети переменного тока с помощью адаптера (приобретается отдельно).

Крепление на камере
Крепление на камеру осуществляется с помощью съёмного шарнира на горячий башмак камеры. Для фиксации положения служит винтовой фиксатор. Пятка шарнира для крепления на камеру снабжена закладной гайкой с резьбой 1/4“ - осветитель можно установить на стойку и наклонить от вертикальной оси на угол 90° в обе стороны.

Цветовая температура
Изменение цветовой температуры осуществляется диммером на корпусе осветителя. На диммер нанесены риски со значениями цветовой температуры. Диапазон изменения составляет от 3300 К до 5600 К.

Особенности:

  • Тонкий корпус
  • Высококачественные светодиоды
  • Бесступенчатая регулировка яркости
  • Возможность наклона осветителя
  • Можно установить на практически любой фотоаппарат или видеокамеру

Комплектация:

  • Осветитель светодиодный Godox LEDP120C
  • Кронштейн-адаптер шарнирный
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон