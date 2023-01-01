Компактная световая панель Godox LEDP120C может использоваться как на камере, так и на отдельном держателе. Цветовая температура регулируется в пределах от 3300 до 5600 К, с помощью рукоятки на задней панели. LEDP120C работает только от литиевых аккумуляторов типа Sony NP-F (не входят в комплект поставки). Шторки, возможность установки светофильтров, дистанционное управление с пульта – всего этого у LEDP120C нет. При этом панель использует качественные светодиоды с высоким индексом цветопередачи (CRI > 95, TLCI > 95).