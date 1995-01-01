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Осветитель Godox LEDM32, светодиодный, для смартфонов (уцененный)

  • LEDM32, светодиодный, для смартфонов
  • LEDM32, светодиодный, для смартфонов
  • LEDM32, светодиодный, для смартфонов
  • LEDM32, светодиодный, для смартфонов
  • LEDM32, светодиодный, для смартфонов
  • LEDM32, светодиодный, для смартфонов
  • LEDM32, светодиодный, для смартфонов
  • LEDM32, светодиодный, для смартфонов
  • LEDM32, светодиодный, для смартфонов
Код товара:УТ-00071941
Артикул:26285 (у)

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Миниатюрная лампа постоянного света для мобильных телефонов и планшетов. Компактная, со встроенным аккумулятором, она легко крепится на телефоне сзади или спереди. Матовый рассеиватель обеспечивает достаточно мягкий свет для селфи, яркость регулируется. Аккумулятора хватает приблизительно на 45 минут работы с максимальной яркостью.

Комплектация: пульт дистанционного управления, зарядное устройство, рассеивающий фильтр, инструкция.

  • Количество светодиодов: 32
  • Мощность: 1.4 Вт
  • Яркость: более 120 люкс (на дистанции 0.5 м)
  • Регулировка мощности: 10-100%, плавная
  • Цветовая температура: 5200К +/- 300К
  • Индекс цветопередачи CRI > 95
  • Индекс цветопередачи TLCI > 94
  • Аккумулятор: литий-ионный, встроенный
  • Температура эксплуатации: -10…+50° С
  • Тип крепления: клипса
  • Размеры: 5 х 5 х 2.8 см
  • Вес: 30 г