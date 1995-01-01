Осветитель Godox LEDM32, светодиодный, для смартфонов (уцененный)
Код товара:УТ-00071941
Артикул:26285 (у)
Товар не найден
Описание
Миниатюрная лампа постоянного света для мобильных телефонов и планшетов. Компактная, со встроенным аккумулятором, она легко крепится на телефоне сзади или спереди. Матовый рассеиватель обеспечивает достаточно мягкий свет для селфи, яркость регулируется. Аккумулятора хватает приблизительно на 45 минут работы с максимальной яркостью.
Комплектация: пульт дистанционного управления, зарядное устройство, рассеивающий фильтр, инструкция.
- Количество светодиодов: 32
- Мощность: 1.4 Вт
- Яркость: более 120 люкс (на дистанции 0.5 м)
- Регулировка мощности: 10-100%, плавная
- Цветовая температура: 5200К +/- 300К
- Индекс цветопередачи CRI > 95
- Индекс цветопередачи TLCI > 94
- Аккумулятор: литий-ионный, встроенный
- Температура эксплуатации: -10…+50° С
- Тип крепления: клипса
- Размеры: 5 х 5 х 2.8 см
- Вес: 30 г