Миниатюрная лампа постоянного света для мобильных телефонов и планшетов. Компактная, со встроенным аккумулятором, она легко крепится на телефоне сзади или спереди. Матовый рассеиватель обеспечивает достаточно мягкий свет для селфи, яркость регулируется. Аккумулятора хватает приблизительно на 45 минут работы с максимальной яркостью.