Осветитель Godox LEDM32, светодиодный, для смартфонов

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Код товара: УТ-00031526 Артикул: 26285 Код товара: УТ-00031526 Артикул: 26285 Миниатюрная лампа постоянного света для мобильных телефонов и планшетов. Компактная, со встроенным аккумулятором, она легко крепится на телефоне сзади или спереди. Матовый рассеиватель обеспечивает достаточно мягкий свет для селфи, яркость регулируется. Аккумулятора хватает приблизительно на 45 минут работы с максимальной яркостью. Товар не найден Задать вопрос Описание Миниатюрная лампа постоянного света для мобильных телефонов и планшетов. Компактная, со встроенным аккумулятором, она легко крепится на телефоне сзади или спереди. Матовый рассеиватель обеспечивает достаточно мягкий свет для селфи, яркость регулируется. Аккумулятора хватает приблизительно на 45 минут работы с максимальной яркостью. Комплектация: пульт дистанционного управления, зарядное устройство, рассеивающий фильтр, инструкция. Количество светодиодов: 32

Мощность: 1.4 Вт

Яркость: более 120 люкс (на дистанции 0.5 м)

Регулировка мощности: 10-100%, плавная

Цветовая температура: 5200К +/- 300К

Индекс цветопередачи CRI > 95

Индекс цветопередачи TLCI > 94

Аккумулятор: литий-ионный, встроенный

Температура эксплуатации: -10…+50° С

Тип крепления: клипса

Размеры: 5 х 5 х 2.8 см

Вес: 30 г Видео Наш обзор

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