Осветитель Godox LED500W, светодиодный, 32 Вт, 5600 К
Код товара : УТ-00054435
Артикул : 28543
Причина уценки:
Причина уценки: в комплектации отсутствует пульт дистанционного управления. Гарантия производителя 2 года.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
32 Вт
Регулировка мощности, диапазон
10% ~ 100%
Дистанционное управление
Есть
Освещенность
2900 лк (1 м)
Минимальная цветовая температура, K
5600
Максимальная цветовая температура, K
5600
Работа от сети
220 В 50 Гц (сетевой адаптер в комплекте)
Тип крепления
5/8"
Прочие характеристики
Вес (брутто), г
3.000
Комплектация
зарядное устройство, рассеивающий фильтр, конверсионные фильтры: оранжевый и синий, инструкция.
Описание
Cветовая панель средних размеров, 504 светодиода обеспечивают яркость 2900 люкс (на расстоянии 1 м). Мощность плавно регулируется от 10 до 100% – как с помощью рукоятки на панели, так и с помощью пульта дистанционного управления (приобретается отдельно). Настройка цветовой температуры осуществляется с помощью конверсионных фильтров, оранжевого и синего (в комплекте). Осветитель может работать от сети или от 2 аккумуляторов Sony серии NP-F (или аналогов). Крепление-лира позволяет свободно регулировать наклон панели, а шторки - изменять угол рассеивания. В комплекте также идет рассеивающий полупрозрачный светофильтр.
Комплектация: зарядное устройство, рассеивающий фильтр, конверсионные фильтры: оранжевый и синий, инструкция.
- Количество светодиодов: 504
- Мощность: 32 Вт
- Яркость: 2900 люкс (на дистанции 1 м)
- Регулировка мощности: 10-100%, плавная
- Цветовая температура: 5600К +/- 300К
- Частота радиоуправления: 433 МГц
- Дистанция радиоуправления: до 20 м
- Количество каналов радиоуправления: 16 (6 групп)
- Аккумулятор: 2 шт., литий-ионный, с креплением Sony NP-F (продается отдельно)
- Работа от сети: да
- Температура эксплуатации: -10…+50° С
- Тип крепления: 5/8" (16 мм)
- Размеры: 39 х 30 х 6 см
- Вес: 1.44 кг