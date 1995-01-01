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Осветитель Godox LED500W, светодиодный, 32 Вт, 5600 К

  • LED500W, светодиодный, 32 Вт, 5600 К
  • LED500W, светодиодный, 32 Вт, 5600 К
  • LED500W, светодиодный, 32 Вт, 5600 К
  • LED500W, светодиодный, 32 Вт, 5600 К
  • LED500W, светодиодный, 32 Вт, 5600 К
  • LED500W, светодиодный, 32 Вт, 5600 К
  • LED500W, светодиодный, 32 Вт, 5600 К
  • LED500W, светодиодный, 32 Вт, 5600 К
  • LED500W, светодиодный, 32 Вт, 5600 К
  • LED500W, светодиодный, 32 Вт, 5600 К
  • LED500W, светодиодный, 32 Вт, 5600 К
Код товара:УТ-00054435
Артикул:28543

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Cветовая панель средних размеров, 504 светодиода обеспечивают яркость 2900 люкс (на расстоянии 1 м). Мощность плавно регулируется от 10 до 100% – как с помощью рукоятки на панели, так и с помощью пульта дистанционного управления (приобретается отдельно). Настройка цветовой температуры осуществляется с помощью конверсионных фильтров, оранжевого и синего (в комплекте). Осветитель может работать от сети или от 2 аккумуляторов Sony серии NP-F (или аналогов). Крепление-лира позволяет свободно регулировать наклон панели, а шторки - изменять угол рассеивания. В комплекте также идет рассеивающий полупрозрачный светофильтр.

Комплектация: зарядное устройство, рассеивающий фильтр, конверсионные фильтры: оранжевый и синий, инструкция.

  • Количество светодиодов: 504
  • Мощность: 32 Вт
  • Яркость: 2900 люкс (на дистанции 1 м)
  • Регулировка мощности: 10-100%, плавная
  • Цветовая температура: 5600К +/- 300К
  • Частота радиоуправления: 433 МГц
  • Дистанция радиоуправления: до 20 м
  • Количество каналов радиоуправления: 16 (6 групп)
  • Аккумулятор: 2 шт., литий-ионный, с креплением Sony NP-F (продается отдельно)
  • Работа от сети: да
  • Температура эксплуатации: -10…+50° С
  • Тип крепления: 5/8" (16 мм)
  • Размеры: 39 х 30 х 6 см
  • Вес: 1.44 кг