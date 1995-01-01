Cветовая панель средних размеров, 504 светодиода обеспечивают яркость 2900 люкс (на расстоянии 1 м). Мощность плавно регулируется от 10 до 100% – как с помощью рукоятки на панели, так и с помощью пульта дистанционного управления (приобретается отдельно). Настройка цветовой температуры осуществляется с помощью конверсионных фильтров, оранжевого и синего (в комплекте). Осветитель может работать от сети или от 2 аккумуляторов Sony серии NP-F (или аналогов). Крепление-лира позволяет свободно регулировать наклон панели, а шторки - изменять угол рассеивания. В комплекте также идет рассеивающий полупрозрачный светофильтр.

Комплектация: зарядное устройство, рассеивающий фильтр, конверсионные фильтры: оранжевый и синий, инструкция.