Описание

Cветовая панель средних размеров, 504 светодиода обеспечивают яркость 2900 люкс (на расстоянии 1 м). Мощность плавно регулируется от 10 до 100% – как с помощью рукоятки на панели, так и с помощью пульта дистанционного управления (приобретается отдельно). Настройка цветовой температуры осуществляется с помощью конверсионных фильтров, оранжевого и синего (в комплекте). Осветитель может работать от сети или от 2 аккумуляторов Sony серии NP-F (или аналогов). В комплекте также идет рассеивающий полупрозрачный светофильтр.

Отличия панелей Godox LED500 заключаются в следующем: LED500 - студийная панель с лирой и шторками, LED500LR – панель без лиры, но со шторками, LED500L – панель без лиры и без шторок.

Комплектация: