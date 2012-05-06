Описание

Компактная световая панель, которую можно использовать на камере, на подставке, на стойке или в руке. Цветовая температура регулируется с помощью конверсионных светофильтров, в комплекте оранжевый и синий. Максимальная яркость: 860 люкс. Мощность плавно регулируется от 10 до 100% – как с помощью рукоятки на панели, так и с помощью пульта дистанционного управления (приобретается отдельно). Осветитель может работать от сети или от аккумулятора типа Sony NP-F. Крепление позволяет регулировать наклон панели, а шторки - изменять угол рассеивания. Помимо цветных, в комплекте идет рассеивающий полупрозрачный светофильтр.

Комплектация: подставка, рукоятка, оранжевый фильтр, синий фильтр, рассеивающий фильтр, инструкция.

Количество светодиодов: 308

Мощность: 21 Вт

Яркость: 860 люкс (на дистанции 1 м, при 4100 К)

Регулировка мощности: 10-100%, плавная

Цветовая температура: 5600К +/- 300К

Частота радиоуправления: 433 МГц

Дистанция радиоуправления: до 20 м

Количество каналов радиоуправления: 16 (6 групп)

Аккумулятор: литий-ионный, с креплением NP-F (продается отдельно)

Работа от сети: да, 6.5 - 12 Вольт (адаптер продается отдельно)

Система охлаждения: пассивная

Температура эксплуатации: -10…+50° С

Тип крепления: 5/8" (16 мм)

Размеры: 18.5 х 18 х 4см

Вес: 400 г

Производитель внес изменения в комплектацию осветителя. Пульт дистанционного управления RC-A5 II в комплект не входит.

