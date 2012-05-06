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Осветитель Godox LED308W II, светодиодный, 21 Вт, 5600 К

  • LED308W II, светодиодный, 21 Вт, 5600 К
  • LED308W II, светодиодный, 21 Вт, 5600 К
  • LED308W II, светодиодный, 21 Вт, 5600 К
  • LED308W II, светодиодный, 21 Вт, 5600 К
  • LED308W II, светодиодный, 21 Вт, 5600 К
  • LED308W II, светодиодный, 21 Вт, 5600 К
  • LED308W II, светодиодный, 21 Вт, 5600 К
Код товара:УТ-00054434
Артикул:28538

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Компактная световая панель, которую можно использовать на камере, на подставке, на стойке или в руке. Цветовая температура регулируется с помощью конверсионных светофильтров, в комплекте оранжевый и синий. Максимальная яркость: 860 люкс. Мощность плавно регулируется от 10 до 100% – как с помощью рукоятки на панели, так и с помощью пульта дистанционного управления (приобретается отдельно). Осветитель может работать от сети или от аккумулятора типа Sony NP-F. Крепление позволяет регулировать наклон панели, а шторки - изменять угол рассеивания. Помимо цветных, в комплекте идет рассеивающий полупрозрачный светофильтр.

Комплектация: подставка, рукоятка, оранжевый фильтр, синий фильтр, рассеивающий фильтр, инструкция.

  • Количество светодиодов: 308
  • Мощность: 21 Вт
  • Яркость: 860 люкс (на дистанции 1 м, при 4100 К)
  • Регулировка мощности: 10-100%, плавная
  • Цветовая температура: 5600К +/- 300К
  • Частота радиоуправления: 433 МГц
  • Дистанция радиоуправления: до 20 м
  • Количество каналов радиоуправления: 16 (6 групп)
  • Аккумулятор: литий-ионный, с креплением NP-F (продается отдельно)
  • Работа от сети: да, 6.5 - 12 Вольт (адаптер продается отдельно)
  • Система охлаждения: пассивная
  • Температура эксплуатации: -10…+50° С
  • Тип крепления: 5/8" (16 мм)
  • Размеры: 18.5 х 18 х 4см
  • Вес: 400 г

Производитель внес изменения в комплектацию осветителя. Пульт дистанционного управления RC-A5 II в комплект не входит.