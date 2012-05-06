Компактная световая панель, которую можно использовать на камере, на подставке, на стойке или в руке. Цветовая температура регулируется в пределах 3300 – 5600К: из 308 светодиодов 154 светит теплым светом, другая половина – холодным. Максимальная яркость: 860 люкс (при работе всех светодиодов, 4100К). Мощность плавно регулируется от 10 до 100% – как с помощью рукоятки на панели, так и с помощью пульта дистанционного управления (приобретается отдельно). Осветитель может работать от сети или от аккумулятора типа Sony NP-F. Крепление позволяет регулировать наклон панели, а шторки - изменять угол рассеивания. В комплекте идет рассеивающий полупрозрачный светофильтр.