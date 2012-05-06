Осветитель Godox LED308C II, светодиодный, 21 Вт, 3300 - 5600 К
Код товара : УТ-00054433
Артикул : 28539
Причина уценки:
Причина уценки: в комплектации отсутствует пульт дистанционного управления. Гарантия производителя 2 года.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
21 Вт
Регулировка мощности, диапазон
10% ~ 100%
Дистанционное управление
Есть
Освещенность
860 лк (1 м, 4100 К), 430 лк (1 м, 3300К или 5600К)
Минимальная цветовая температура, K
3300
Максимальная цветовая температура, K
5600
Работа от сети
сетевой адаптер не входит в комплект, 6.5-12В
Тип крепления
5/8"
Минимальная температура эксплуатации, °С
-10
Максимальная температура эксплуатации, °С
50
Прочие характеристики
Вес
520 г
Вес (брутто), г
0.700
Описание
Компактная световая панель, которую можно использовать на камере, на подставке, на стойке или в руке. Цветовая температура регулируется в пределах 3300 – 5600К: из 308 светодиодов 154 светит теплым светом, другая половина – холодным. Максимальная яркость: 860 люкс (при работе всех светодиодов, 4100К). Мощность плавно регулируется от 10 до 100% – как с помощью рукоятки на панели, так и с помощью пульта дистанционного управления (приобретается отдельно). Осветитель может работать от сети или от аккумулятора типа Sony NP-F. Крепление позволяет регулировать наклон панели, а шторки - изменять угол рассеивания. В комплекте идет рассеивающий полупрозрачный светофильтр.
Комплектация:
Осветитель с установленным рассеивающим фильтром и шарнирным адаптером, подставка, рукоятка, инструкция.
- Количество светодиодов: 308
- Мощность: 21 Вт
- Яркость: 860 люкс (на дистанции 1 м, при 4100 К)
- Регулировка мощности: 10-100%, плавная
- Цветовая температура: 3300 – 5600К
- Частота радиоуправления: 433 МГц
- Дистанция радиоуправления: до 20 м
- Количество каналов радиоуправления: 16 (6 групп)
- Аккумулятор: литий-ионный, с креплением NP-F (продается отдельно)
- Работа от сети: да, 6.5 - 12 Вольт (адаптер продается отдельно)
- Система охлаждения: пассивная
- Температура эксплуатации: -10…+50° С
- Тип крепления: 5/8" (16 мм)
- Размеры: 18.5 х 18 х 4см
- Вес: 400 г