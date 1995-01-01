Осветитель Godox LED170 II накамерный, светодиодный, 5500 - 6500 К
Код товара : УТ-00031519
Артикул : 26286
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Godox LED170 II – это компактный осветитель, который можно разместить прямо на камере или на любом выносном держателе. 170 светодиодов общей мощностью около 10 Вт обеспечивают высокую яркость при съемке без дополнитльного оборудования. Может работать от 3 разных источников питания: 8 батареек типоразмера АА, одного аккумулятора типа NP-F или от сетевого адаптера 6 - 12 Вольт.
Регулировка яркости плавная, рукояткой. Дисплей отсутствует. Цветовая температура зависит от мощности: от 5500 до 6500 К. В комплекте идет желтый конверсионный фильтр для использования с лампами накаливания и другими «теплыми» источниками.
Комплектация: осветитель со встроенными шторками, оранжевый конверсионный фильтр, белый рассеивающий фильтр.
- Количество светодиодов: 170
- Мощность: ок. 10 Вт
- Яркость: 2700 люкс (на дистанции 0.5 м)
- Регулировка мощности: плавная
- Цветовая температура: 5500 – 6500К, в зависимости от яркости
- Дистанционное управление: нет
- Аккумуляторы: 8 элементов типоразмера АА или 1 аккумулятор типа NP-F
- Работа от сети: да, 6 - 12 В
- Система охлаждения: пассивная
- Температура эксплуатации: -10…+55° С
- Тип крепления: башмак, резьба 1/4"-20
- Размеры: 17.2 х 10.9 х 4.3 см
- Вес: 350 г (без питания)