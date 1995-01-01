Описание

Godox LED170 II – это компактный осветитель, который можно разместить прямо на камере или на любом выносном держателе. 170 светодиодов общей мощностью около 10 Вт обеспечивают высокую яркость при съемке без дополнитльного оборудования. Может работать от 3 разных источников питания: 8 батареек типоразмера АА, одного аккумулятора типа NP-F или от сетевого адаптера 6 - 12 Вольт.

Регулировка яркости плавная, рукояткой. Дисплей отсутствует. Цветовая температура зависит от мощности: от 5500 до 6500 К. В комплекте идет желтый конверсионный фильтр для использования с лампами накаливания и другими «теплыми» источниками.

Комплектация: осветитель со встроенными шторками, оранжевый конверсионный фильтр, белый рассеивающий фильтр.