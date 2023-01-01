Описание

Светодиодные осветители LDX50Bi / 50R и LDX100Bi / 100R созданы для того, чтобы сделать освещение более выразительным. С помощью съемного рассеивателя можно легко регулировать интенсивность освещения от мягкого до контрастного. Корпус осветителей выполнен из металла, что позволяет эффективнее отводить тепло и обеспечивает долговечность. Данные приборы используют пассивное охлаждение и поэтому абсолютно бесшумны в работе. Осветители с индексом R оборудованы RGBWW светодиодами и поддерживают множество режимов цветного освещения, а индекс Bi означает биколорные панели, которые работают только с белым светом (с регулируемой цветовой температурой).

Съемный рассеиватель для свободы творчества

Для каждого кадра требуется своя световая схема. Чтобы соответствовать различным задачам, осветители LDX оснащены съемным рассеивателем, таким образом вы можете регулировать жесткость освещения.

Стабильность, экономящая время

Стабильность выходной мощности и стабильность цвета помогают добиться для качественного результата даже при продолжительной съемке.



Металлический корпус: тишина и надежность

Специально разработанная металлическая задняя часть корпуса увеличивает площадь теплоотдачи, позволяя осветителю эффективнее работать без использования вентиляторов. Конструкция с пассивным охлаждением обеспечивает полную бесшумность работы для съемки камерных сцен. Кроме того, прочный металлический корпус увеличивает долговечность осветителей, что позволяет сократить затраты на оборудование.



Предварительная установка параметров

Осветительные приборы LDX оснащены удобной функцией предварительной настройки, позволяющей сохранять и вызывать из памяти прибора необходимые наборы параметров. Эта функция поможет практически мгновенно изменять настройки, что экономит время и повышает эффективность работы.



Вся палитра цвета (модели R)

Осветители версии R (с RGBWW-светодиодами) поддерживают множество режимов цветного освещения, включая HSI, RGB и GEL, что позволяет выбрать необходимый оттенок и яркость. Режим GEL, в частности, работает как симуляция цветных светофильтров, а HSI и RGB позволяют тонко настроить желаемый цвет и уровень яркости.



5 предустановленных цветовых температур (модели Bi)

Для экономии времени в биколорной версии (Bi) доступны 5 установок наиболее часто используемых цветовых температур. Просто нажмите на селектор CCT/FN, чтобы быстро переключиться между дневным светом (5600К), светом от ламп накаливания (3200К) и т.д.



Гибкость управления

Осветители LDX поддерживают различные варианты управления настройками, включая дистанционное управление, что очень удобно при использовании панелей на высоких стойках, журавлях или потолочных кронштейнах. В комплекте идет пульт дистанционного управления, работающий на расстоянии до 50 м. Также доступно бесплатное мобильное приложение Godox Light, которое особенно удобно для подбора необходимого цвета: функция Color Picker позволяет быстро задать осветителю нужный цвет, наведя камеру телефона на желаемый образец. Bluetooth соединение работает на расстоянии до 30 м.



Работает везде

Осветители предусматривают два варианта питания: от пары аккумуляторов NP-F (LDX50) или 1 батареи типа V-mount (LDX100), а также от сети. Независимо от того, предстоит ли вам выездная съемка на локации или длительные съемки в студии, эти осветители смогут удовлетворить ваши потребности и будут соответствовать всем требованиям съемочного процесса.

Комплектация