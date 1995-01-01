Godox LDP18 – это недорогие накамерные источники света, которые обеспечивают мягкое освещение при небольших габаритах и весе. Особенностью серий LDP8 и LDP18 является расположение светодиодов по периметру, под рамкой, как это обычно делается в ЖК мониторах и телевизорах с LED подсветкой. Подобное решение обеспечивает исключительно мягкое и равномерное заполнение светом всей излучающей поверхности: вы не видите отдельные светящиеся точки светодиодов, которые могут давать неприятные блики на глянцевых или зеркальных поверхностях.

Благодаря тонкому и легкому корпусу этот осветитель удобно размещается на беззеркальных камерах, что делает его отличным выбором для съемок репортажей и мероприятий, таких как, например, свадьбы, вечеринки и так далее.

Осветители выпускаются в 2 вариантах по мощности: 10 и 22 Вт, а также делятся на биколорные версии с изменяемой цветовой температурой (2800-6500K) и на источники, сбалансированные по дневному свету (5600К). Модели с индексом Bi будут оптимальны для использования вечером и ночью, так как их цветовую температуру можно легко сбалансировать с теплыми лампами освещения.

Все настройки прибора (режим работы, уровень яркости, цветовая температура, уровень заряда аккумулятора) отображаются на небольшом, но ярком и четком дисплее на тыльной панели прибора.

Осветители с дневной температурой света поддерживает 8 типов спецэффектов, а версия с регулируемой цветовой температурой имеет 11 спецэффектов, что позволяет легко имитировать такие сцены, как вспышка, облачность, сломанная лампа и т.д.

Удобные способы питания: осветители серии LDP могут питаться от 1 батареи типа NP-F (приобретается отдельно) или от источника питания постоянного тока, что делает их невероятно удобными для работы в различных условиях как в студии, так и за ее пределами. Модели LDP8D / 8Bi комплектуются кабелем USB Type-C и совместим с большинством сетевых адаптеров или универсальных USB аккумуляторов с выходом 5В 2А, а LDP18D и 18Bi идут с сетевым адаптером для подключения к сети переменного тока.

Комплектация: