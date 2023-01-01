Осветитель Godox LC500 Light Stick, светодиодный, 18 Вт, 3300 / 5600 К
Код товара : УТ-00055791
Артикул : 28540
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
18 Вт
Регулировка мощности, диапазон
10% ~ 100%
Индекс CRI
95
Тип крепления
штативная резьба 1/4"
Прочие характеристики
Вес
760 г
Вес (брутто), г
1.640
Описание
Godox LC500 Light Stick – аккумуляторный светодиодный осветитель для студийной и выездной съемки. На одной половине расположены «холодные» светодиоды 5600 К, на другой – «теплые», 3300 К, включать обе половинки одновременно нельзя. Шторки позволяют регулировать ширину рассеивания света. Благодаря рукоятке и малому весу LC500 легко удерживать в руках. Кроме того, с обоих концов предусмотрена штативная резьба (вы можете состыковать 2 или 3 таких лампы одну за другой). Регулируемая яркость и цветовая температура позволяют гибко адаптировать свет LC500 под окружающее освещение.
Производитель заявляет о высокой точности цветопередачи Godox LC500: индекс CRI > 95, индекс TLCI > 95. Встроенный матированный рассеиватель обеспечивает мягкое и равномерное освещение. Настройками можно управлять дистанционно, с пульта (в комплект не входит). Можно раздельно управлять несколькими подобными осветителями по радио (6 групп, 16 каналов). При максимальной яркости LC500 Light Stick работает около 2 часов на одном заряде аккумулятора. Зарядное устройство идет в комплекте. LC500 не поддерживает работу во время зарядки от сети.
Комплектация: шторки, пульт дистанционного управления, зарядное устройство, чехол, инструкция.
- Количество светодиодов: 516
- Мощность: 18 Вт
- Яркость: 1200 люкс (на дистанции 1 м)
- Регулировка мощности: 10-100%, плавная
- Цветовая температура: 3300К / 5600К
- Индекс цветопередачи: CRI ≥95
- Индекс цветопередачи: TLCI ≥95
- Частота радиоуправления: 433 МГц
- Дистанция радиоуправления: до 10 м
- Количество каналов радиоуправления: 16 (6 групп)
- Аккумулятор: литий-ионный 14.8 В, 2600 мАч, встроенный
- Работа от сети: нет
- Система охлаждения: пассивная
- Температура эксплуатации: -5…+50° С
- Тип крепления: 1/4" (х2)
- Размеры: 56.5 х 5.6 х 5.6 см (без шторок)
- Вес: 760 г (без шторок)