Описание

Godox LC500 Light Stick – аккумуляторный светодиодный осветитель для студийной и выездной съемки. На одной половине расположены «холодные» светодиоды 5600 К, на другой – «теплые», 3300 К, включать обе половинки одновременно нельзя. Шторки позволяют регулировать ширину рассеивания света. Благодаря рукоятке и малому весу LC500 легко удерживать в руках. Кроме того, с обоих концов предусмотрена штативная резьба (вы можете состыковать 2 или 3 таких лампы одну за другой). Регулируемая яркость и цветовая температура позволяют гибко адаптировать свет LC500 под окружающее освещение.

Производитель заявляет о высокой точности цветопередачи Godox LC500: индекс CRI > 95, индекс TLCI > 95. Встроенный матированный рассеиватель обеспечивает мягкое и равномерное освещение. Настройками можно управлять дистанционно, с пульта (в комплект не входит). Можно раздельно управлять несколькими подобными осветителями по радио (6 групп, 16 каналов). При максимальной яркости LC500 Light Stick работает около 2 часов на одном заряде аккумулятора. Зарядное устройство идет в комплекте. LC500 не поддерживает работу во время зарядки от сети.

Комплектация: шторки, пульт дистанционного управления, зарядное устройство, чехол, инструкция.