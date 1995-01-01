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Журавль Godox LB02, 180 см, до 4 кг

  • LB02, 180 см, до 4 кг
  • LB02, 180 см, до 4 кг
  • LB02, 180 см, до 4 кг
  • LB02, 180 см, до 4 кг
  • LB02, 180 см, до 4 кг
  • LB02, 180 см, до 4 кг
  • LB02, 180 см, до 4 кг
  • LB02, 180 см, до 4 кг
  • LB02, 180 см, до 4 кг
  • LB02, 180 см, до 4 кг
  • LB02, 180 см, до 4 кг
  • LB02, 180 см, до 4 кг
  • LB02, 180 см, до 4 кг
  • LB02, 180 см, до 4 кг
  • LB02, 180 см, до 4 кг
Код товара:УТ-00057505
Артикул:28241

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Стойка-журавль Godox LB02 предназначена для установки и быстрого позиционирования (в том числе под углом) осветителей среднего размера весом до 4 кг как в студии, так и на выезде.

На конце перекладины закреплен съемный шпигот 5/8" с винтовой резьбой 1/4'' и 3/8'', на который устанавливаются осветители постоянного или импульсного света и другое стандартное студийное оборудование, например микрофоны.

Регулируемый угол наклона перекладины-стрелы позволяет максимально удобно расположить осветитель над объектом и при этом вывести журавль из кадра. Угол наклона стрелы фиксируется надежным замком кронштейна с крупной ручкой с «храповиком».

Стойка-журавль имеет надежную, устойчивую конструкцию, рассчитанную на интенсивную многолетнюю эксплуатацию. Для компенсации веса закрепленного оборудования служит груз-противовес. Двухобъемный мешок для песка входит в комплект.

Конструкция стойки журавля выполнена так, что несъемная перекладина вставляется в трубку верхней секции стойки. Длина кран-стойки в сложенном виде при этом 120 см, что обеспечивает сверхкомпактное хранение. Кроме того, вертикальное положение стрелы, заведенной в трубку верхней секции поможет увеличить общую высоту стойки до 3.8 м.

Воздушный амортизатор секции стойки и перекладины скомпенсирует удар и предохранит оборудование от удара в случае, если ассистент попытается резко изменить высоту стойки.

Характеристики

  • Максимальная высота: 180 см (в вертикальном положении перекладины 380 см)
  • Минимальная высота: 120 см
  • Длина стойки в сложенном виде: 120 см
  • Количество секций: 2
  • Диаметры секций: 34.5/29.5 мм
  • Диаметр ножек: 22 мм
  • Максимальная длина перекладины: 260 см
  • Минимальная длина перекладины: 110 см
  • Количество секций перекладины: 2
  • Диаметры секций перекладины: 24/20 мм
  • Поворот стрелы: 180°
  • Крепление: съемный шпигот 5/8" с винтовой резьбой 1/4'' и 3/8''
  • Нагрузка: не более 4 кг
  • Амортизатор: воздушный
  • Размер мешка для песка: 23.5х24.5 см
  • Вес стойки-журавля: 3.4 кг
  • Размер упаковки: 120х12.5х12 см
  • Вес с упаковкой: 4.4 кг