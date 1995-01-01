Godox Knowled TPC4R – это яркие четырехфутовые трубчатые RGBWW-осветители в корпусе черного цвета c 32 группами индивидуально управляемых светодиодов (пикселей). Обладая массой передовых функций, осветители Knowled TP-R отлично подходят для создания профессионального освещения на съемочной площадке в кино и на телевидении, могут быть задействованы в студийных и выездных съемках.

Godox Knowled TPC4R компактен, удобен в использовании, водонепроницаем (IP65), имеет встроенную литиевую батарею, отверстия для винтов 3/8" с обеих сторон, пять режимов работы (режим биколорного света CCT, режим цветного света HIS, режим имитации светофильтров GEL и режим спецэффектов FX), поддерживает управление по Bluetooth (приложение Godox Light 3.0) / DMX512 / беспроводное управление RDM.

Осветитель способен воспроизводить миллионы цветов и множество уникальных динамических цветовых комбинаций, открывая новые творческие горизонты. Световое полотно осветителя TPC-R сконструировано по принципу пиксельной матрицы, что обеспечивает независимые светодиодные группы с индивидуальным управлением.

Осветители серии TPC-R поставляются в трех различных размерах: TPC2R длиной 60 см, TPC4R – 120 см и Knowled TPC8R – 240 см. Выбирая из осветителей трех размеров, можно создавать разнообразные композиции и креативнее подходить к освещению сцены.

Высокая плотность пикселей

Плотное расположение светодиодов (пикселей) на световой панели помогает создавать равномерное реалистичное освещение с невероятной освещенностью до 728 люкс на расстоянии 1 метр. Благодаря возможности независимого управления отдельных световых зон, обеспечивается более плавное движение цвета для имитации реального перемещения и его более точное расположение.

Реалистичные световые спецэффекты за счет технологии пиксель-маппинга

Возможность пиксель-маппинга световых зон осветителя значительно упрощает процесс создания кинематографичных световых сценариев. Благодаря этой функции возможно составление из группы осветителей очень яркого светодиодного экрана, для заполнения пространства световыми спецэффектами. С помощью специализированного программного обеспечения, предназначенного для проекции видео на группу пиксельных осветителей, можно добиться световых эффектов, которые недоступны для традиционных осветительных приборов. Маппинг позволяет добиться естественных и плавных колебаний света и теней на освещаемых объектах.

Широкий диапазон регулирования цветовой температуры

За счет широкого диапазона регулировки цветовой температуры от 2000K до 10000K с шагом 100K и возможности настройки оттенка Green/Magenta от -50 до +50, становится доступен весь спектр дневного света. Что позволяет легко смешивать естественные или искусственные источники света или имитировать источник света освещение по своему вкусу.

Различные методы управления*

Помимо установки параметров осветительного оборудования на панели управления устройства, доступно множество других методов управления: проводное управление через DMX-контроллер, а также современное приложение для мобильных устройств Godox Light 3.0.

Беспроводное управление с помощью CRMX предусмотрено в другой модели осветителя - Godox TP2R со встроенным беспроводным модулем DMX от LumenRadio.

Продуманный интуитивно понятный интерфейс

Осветитель имеет простой, интуитивно понятный интерфейс работы с множеством продуманных деталей. К примеру, для удобства работы с осветителем изображение на экране поворачивается на 180 градусов. Такой подход облегчает настройку параметров без необходимости наклонять голову, даже в сложных условиях использования.

Множество световых схем с дополнительными аксессуарами

Используя дополнительно приобретаемые аксессуары совместно с осветителями TP-R можно создавать различные световые схемы. Осветитель может устанавливаться вертикально на напольную стойку Godox Knowled TP-FS60, соединяться между собой при помощи Godox Knowled TP-M2, крепиться в держатель на два, четыре или восемь осветителей – Godox Knowled TP-B2, Godox Knowled TP-B4, Godox Knowled TP-B8 и т. д. Мягкий надувной рассеиватель Godox Knowled TP-S2A со шторками и сотами в комплекте смягчит излучаемый свет.

Характеристики

Мощность: 47 Вт

47 Вт Освещенность: на 1 м: 2000К - 416 лк, 3200К - 649 лк, 5600К - 714 лк, 6500К - 728 лк, 10000К - 699 лк

на 1 м: 2000К - 416 лк, 3200К - 649 лк, 5600К - 714 лк, 6500К - 728 лк, 10000К - 699 лк Цветовая температура: 2000K ~ 10000К

2000K ~ 10000К Индекс CRI: ≥ 96

≥ 96 Индекс TLCI: ≥ 96

≥ 96 Регулировка мощности: 0 ~ 100%, плавная

0 ~ 100%, плавная Дистанционное управление: Bluetooth (мобильное приложение Godox, до 30 м), кабельный DMX-512, RDM управление

Bluetooth (мобильное приложение Godox, до 30 м), кабельный DMX-512, RDM управление Работа от аккумулятора: есть, встроенный литий-ионный аккумулятор, 14.4В 5960 мАч, ок. 120 мин. при максимальной яркости

есть, встроенный литий-ионный аккумулятор, 14.4В 5960 мАч, ок. 120 мин. при максимальной яркости Работа от сети: сетевой адаптер в комплекте

сетевой адаптер в комплекте Система охлаждения: пассивная

пассивная Байонет: нет

нет Тип крепления: гнезда 3/8" с обеих сторон

гнезда 3/8" с обеих сторон Температура эксплуатации: -10°…+40° С

-10°…+40° С Вес: 1.5 кг

1.5 кг Размеры: 120 х 4.7 см

120 х 4.7 см Размер упаковки: 128 х 11 х 11 см, вес брутто: 3.1 кг

128 х 11 х 11 см, вес брутто: 3.1 кг Особые характеристики: защита от пыли и влаги IP65

Комплектация