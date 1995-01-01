Описание

Наслаждайтесь высокой силой света, превосходными результатами и стабильными оттенками даже в сложных условиях. Благодаря широкому ассортименту аксессуаров и надежному беспроводному управлению эти приборы отвечают самым высоким требованиям к освещению.

Сильные и яркие

P600R Hard/P1200R Hard идеально сочетают в себе высокую яркость и компактный дизайн. Эти приборы способны работать на полной мощности во всем диапазоне цветовых температур, при этом P600R Hard достигает 700 Вт, превосходя по эффективности на 30% традиционные 4-точечные светодиодные прожекторы/

Мощные, но компактные

При разработке P600R Hard/P1200R Hard особое внимание было уделено конструкции приборов, сочетающей в себе мощность и практичность. Размеры P600R Hard составляют всего 496*570*119 мм, а P1200R Hard - 834*606*170 мм (включая кронштейн), и оба более чем на 50% легче традиционных 4/12-точечных приборов. Компактные размеры обеспечивают легкую установку и эффективную работу.

Жесткий или мягкий свет

Благодаря эксклюзивной конструкции оптических линз, P600R Hard/P1200R Hard концентрируют световой поток на большую дистанцию, создавая возможность универсального и экономически эффективного освещения обширных пространств. Различные аксессуары для рассеивания света позволяют использовать эти приборы для решения самых разных задач по освещению.

Насыщенный цвет

Благодаря высококачественному источнику света и лучшей в своем классе технологии смешивания цветов, P600R Hard/P1200R Hard создают высококачественное цветное освещение с впечатляющей яркостью и насыщенностью. Оцените невероятно яркие, насыщенные цвета и быстро настраивайте желаемый оттенок благодаря поддержке режимов HIS, RGBW, GEL и X-Y.

Экосистема KNOWLED

Приборы кинематографической серии KNOWLED позволяют управлять цветом освещения. P600R Hard/P1200R Hard имеют точно откалиброванный цвет освещения, согласованный с другими приборами серии. Вся серия KNOWLED легко сочетается друг с другом, без труда подстраиваясь под различные источники света для работы в сложных сюжетах.

Профессиональное управление

P600R Hard/P1200R Hard оснащены встроенным модулем LumenRadio для беспроводного управления CRMX, обеспечивающего стабильность передачи сигнала даже в самых сложных условиях на съемочной площадке. Кроме того, приборы поддерживают множество способов управления, например, с помощью встроенной панели или через Bluetooth, что значительно повышает удобство эксплуатации.

Эффективное рассеивание тепла

P600R Hard/P1200R Hard оснащены тщательно продуманной системой охлаждения с высокопроизводительными бесшумными вентиляторами, которые создают эффективный воздушный поток для теплоотведения и позволяют прибору долго работать на максимальной мощности. Снижение температуры прибора при длительном использовании обеспечивает стабильно высокую производительность и продлевает срок службы.

Комплексный подход к светоформированию

Специально для P600R Hard/P1200R Hard разработаны различные светоформирующие аксессуары, увеличивающие эффективность освещения для решения различных сложных задач на съемочной площадке.

Кинематографическая точность

P600R Hard/P1200R Hard позволяет регулировать уровень яркости в диапазоне от 0 до 100 % с точностью 0,1 %. Это обеспечивает безупречный и плавный процесс изменения интенсивности света.

Световые эффекты

Раскройте свой творческий потенциал без особых усилий благодаря режиму имитации световых эффектов, позволяющим моделировать 14 различных сценариев освещения для различных сюжетов на съемочной площадке.

Комплектация: