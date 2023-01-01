Описание

Светодиодный осветитель P600Bi Hard обладает невероятной мощностью и готов к любым вызовам. Благодаря лучшей в своем классе оптической технологии и эффективной системе теплоотвода аэрокосмического стандарта, этот осветитель является отличным решением для освещения масштабных сцен. Светодиодная панель с пропорциями сторон 1х1 и весом всего 10 кг излучает мягкий световой поток мощностью 650 Вт во всем диапазоне цветовых температур.

Невероятная плотность света

В осветителе P600Bi Hard используются передовые технические решения, которые обеспечивают стабильную максимальную потребляемую мощность при любой цветовой температуре. Панель размером 30 см × 30 см представляет собой надежный источник света с высочайшей плотностью светового потока, освещенность на расстоянии 1 м составляет 93800 лк



Освещайте дальше

Благодаря современным технологиям и высокоточным оптическим линзам, этот светодиодный прибор имеет увеличенную дальность освещения, обеспечивая идеальную равномерность светового потока и предлагая эффективное и гибкое решение для освещения больших пространств.



Мощный, но легкий

P600Bi Hard тщательно разработан таким образом, чтобы его вес составлял всего около 10 кг, что делает его гораздо легче по сравнению с другими профессиональными световыми приборами аналогичной мощности. Компактные размеры позволяют быстрее настраивать и транспортировать прибор, что значительно экономит время и ресурсы на съемке.



Всё под контролем

P600Bi Hard совместим с интерфейсом управления DMX512 (поддержка протокола RDM); поддерживает технологию управления LumenRadio CRMX (встроенный приемник); работает с беспроводным пультом дистанционного управления 2.4G; оснащен модулем Bluetooth и совместим с приложением Godox Light; а также имеет на борту интуитивно понятную панель управления. Наличие терминатора DMX, внешней антенны и возможности автоматической подстройки частоты гарантирует передачу стабильного сигнала даже в самых сложных задачах на площадке.



Кинематографическая точность

P600Bi Hard позволяет плавно и деликатно регулировать уровень яркости с шагом 0,1%. С такой точностью можно идеально сымитировать момент загорания вольфрамовой нити в лампе накаливания. Кроме того, технология Flicker-free позволяет избежать мерцания и гарантирует потрясающие кадры даже при замедленной съемке.



Правильная цветопередача

Индексы CRI и TLCI имеют значение более 96, это значит, что P600Bi Hard обеспечивает точную цветопередачу при любой цветовой температуре светового потока. Осветитель P600Bi Hard позволяет получить стабильно естественный цвет, соответствующий реальному, а также сэкономить время на постпроизводстве.



Теплоотведение космического уровня

В конструкции осветительного прибора P600Bi Hard используется аэрокосмический материал Thermal Pad, который эффективно отводит тепло, что гарантирует стабильную работу устройства при самых максимальных нагрузках.



Световые спецэффекты

11 встроенных световых спецэффектов позволяют легко моделировать различные световые сюжеты на съемочной площадке, это поможет оживить кадр и реализовать любую творческую задумку.

Комплектация