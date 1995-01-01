Находясь в постоянном стремлении к совершенству, компания Godox пополняет серию Knowled профессиональным и надежным светодиодным осветителем, который подходит для решения самых разнообразных задач. Мы рады представить мощный инструмент для вдохновения и творчества, сочетающий в себе невероятную мощность и регулируемую цветовую температуру - M600Bi. Унаследовав первоклассное качество и функциональность от M600D, M600Bi дополнительно поддерживает плавную регулировку цветовой температуры. Теперь весь свет в ваших руках - от рассвета до заката.

Регулируемая цветовая температура

Благодаря регулировке цветовой температуры в широком диапазоне от 2800K до 6500K, M600Bi значительно увеличивает возможности реализации задуманных вами сценариев и позволяет быстро подстроиться под естественное окружающее освещение или другие источники света на съемочной площадке, без необходимости использования гелевых конверсионных фильтров.



Мощная сила в безупречном исполнении

Используя инновационные и передовые технологии, M600Bi совершает удивительный прорыв в сочетании высокой яркости и возможности регулирования цветовой температуры. Осветитель излучает мощный световой пучок с освещенностью на расстоянии 3 метров 17500 люкс (с рефлектором) / 40100 люкс (с насадкой FLS10), а также, благодаря специальной конструкции, обеспечивает равномерное смешивание цвета свечения для получения требуемого светового эффекта при любой выбранной вами цветовой температуре. Кроме того, осветитель оснащен улучшенной системой теплоотведения.



Для серьезных задач

Блок управления разработан для профессионального применения, поэтому он сочетает в себе эргономичный дизайн и прецизионное качество сборки. Входящие в комплект зажимы (LSA-19 и LSA-03) позволяют надежно и удобно закрепить его на рабочем месте, обеспечивая максимальную эффективность работы.



Высокая точность цветопередачи

Соответствуя самым высоким критериям точности цветопередачи, объекты, освещенные с помощью M600Bi, выглядят максимально естественно. Благодаря этому, M600Bi способен передать красивые оттенки кожи, что очень помогает при съемке крупноплановых портретов.



Несколько способов управления

Помимо интерфейса на блоке управления, настройками M600Bi можно управлять с помощью мобильного приложения Godox Light, пульта RC-R9, а также DMX-контроллера для более эффективной организации световых схем.



Научный подход к регулировке

Чтобы достичь желаемого результата, мощность осветителя M600Bi можно регулировать очень точно с шагом 0,1% или быстро с шагом 10%. Более того, дополнительно доступна регулировка по четырем кривым диммирования, каждая из которых обеспечивает уникальное поведение выходного сигнала в соответствии с вашими потребностями. Теперь точность и эффективность в вашем распоряжении.



Всегда тихо

Эффективная система охлаждения обеспечивает быстрое теплоотведение с крайне низким уровнем шума даже при полной мощности. Более того, вы всегда можете включить бесшумный режим, чтобы полностью устранить шум для использования осветителя в чувствительных к постороннему звуку сценах.



Встроенные световые эффекты

Благодаря 7 встроенным кинематографическим эффектам, M600Bi позволяет моделировать различные сценарии освещения на съемочной площадке для реализации производственной задачи.



Уникальные возможности оптической насадки

Совместное использование с оптической насадкой с линзой Френеля Godox FLS10 позволяет осветителю M600Bi формировать очень яркий световой луч, проникающий на большое расстояние. Кроме того, благодаря регулировке угла рассеивания луча и возможности установки шторок LB-02, которые могут точно отсекать и формировать световой пучок, вы откроете новые горизонты творческого самовыражения. FLS10 разработан специально для осветителей Godox и максимально раскрывает возможности осветителя M600Bi.



Работает везде

Благодаря возможности питания как от сети переменного тока, так и от аккумулятора V-mount, M600Bi позволяет работать в любом месте.



Надежный защитный кейс

Прочный и портативный кейс, специально разработанный для M600Bi, поможет сохранить ваше осветительное оборудование даже в самых динамичных проектах, когда необходимо часто перемещаться между съемочными площадками.



Широкая совместимость

Осветитель M600Bi, оснащенный креплением Bowens, позволяет использовать универсальную систему светоформирующих насадок, открывая широкие возможности для творчества.