Описание

Серия Knowled включает в себя полный спектр профессиональных светодиодных систем освещения для удовлетворения разнообразных и гибких потребностей пользователей, вдохновляет и помогает им полностью раскрыть свой потенциал в творчестве. Придерживаясь высочайшего качества исполнения, Новые представители серии M300D и M200D со сбалансированной по дневному свету цветовой температурой, а также M300Bi и M200Bi с регулируемой цветовой температурой откроют перед вами все возможности для создания видеоконтента, кинопроизводства, создания роликов для YouTube и т.д.

Возможность регулировки цветовой температуры

Осветители M200Bi и M300Bi обеспечивают плавную регулировку цветовой температуры света между теплым и холодным цветом, предоставляя широкие возможности при бескомпромиссном качестве освещения.



Новые уровни производительности

Осветители серии Knowled обеспечивают яркость, намного превосходящую аналоги, предоставляя вам самую высокую эффективность светодиодных осветителей мощностью 200 и 300 Вт.

Универсальная система освещения

Осветители Knowled совместимы с передовыми светоформирующими устройствами Godox, например, оптическими насадками с линзой Френеля FLS10/FLS8, проекционными насадками VSA 19K/26K/36K и другими модификаторами Godox с креплением Bowens, предоставляя вам настоящую универсальную систему, позволяющую легко и свободно творить. Приложение Godox Light поможет вам легко управлять всей системой.



Высочайшая точность цветопередачи

Соответствуя самым высоким критериям точности цветопередачи, данные осветительные приборы обеспечивают передачу естественных оттенков кожи и точных цветов в любой окружающей обстановке, помогая вам создать кинематографическую картину, которую вы себе представляли.

Новый эталон конструкции

Благодаря эргономичному дизайну и надежному качеству сборки полнофункционального блока управления, который можно надежно и удобно закрепить на стойке с помощью входящих в комплект зажимов (LSA-19 и LSA-03), осветительные приборы Knowled обеспечат высочайшую эффективность при съемке на локации.

Интуитивно понятный интерфейс

Панель управления разработана с учетом удобства и скорости доступа к функционалу, чтобы обеспечить вам простой, плавный и эффективный пользовательский опыт.



Профессиональное диммирование

4 кривых диммирования (линейная / S-кривая / экспоненциальная / логарифмическая) обеспечивают уникальное поведение регулировки выходной мощности, подходящее для разнообразных ситуаций и задач, где требуется высокая точность управления в определенной части диапазона.



Имитация световых эффектов

Используйте встроенные световые спецэффекты (21 в 7 категориях) для имитации кинематографического освещения!



Современная система управления

Несколько методов управления (прямое, по кабелю DMX512, через мобильное приложение) дают вам максимальную свободу и максимальную эффективность в согласованом управлении всей системой освещения на съемочной площадке.



Бесшумное охлаждение

Мощная система охлаждения обеспечивает удивительно быстрый процесс теплоотведения, практически незаметно для человеческого уха, что снимает ограничения со сфер применения этих осветителей, они подойдут для проведения интервью, киносъемок, телевещания и многого другого.

Широкая совместимость

Оснащенные креплением Bowens, осветители серии Knowled легко сочетаются с широким ассортиментом светоформирующих насадок, позволяя вам легко работать и не упускать ни одной творческой возможности.



Раскройте весь потенциал

Сочетая в себе высокую производительность с безграничной совместимостью, серия Knowled готова раскрыть весь ваш творческий потенциал. Исследуйте новые возможности с помощью универсальных и мощных осветительных приборов.



Работайте везде

Осветитель может работать от розетки, от внешнего аккумулятора 48В, а также от двух аккумуляторов с креплением V-Mount.