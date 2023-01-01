Описание

Мощный, легкий, универсальный – готовое решение для любых задач. Гибкий светодиодный осветитель Knowled F200Bi на тонкой тканевой основе может использоваться в самых различных помещениях: как в больших студиях, так и при съемке на локациях. Защищенная от воды конструкция позволит работать под открытым небом даже в сырую, дождливую погоду. Этот светодиодный осветительный мат является прочным и надежным решением для сложных задач, требующих особого подхода.

Складной и прочный

Гибкий светодиодный осветитель Knowled обладает складной конструкцией, позволяющую без усилий собрать его по заранее намеченным линиям, что сохраняет целостность светодиодов, обеспечивает долговечность и надежность работы прибора.

Установите где угодно

Гибкий осветитель – идеальное решение для освещения в помещениях с низким потолком, узких пространствах, например, в жилых помещениях, в салонах автомобилей или другого транспорта. Благодаря кольцам для подвеса и застежкам-крючкам этот осветитель можно закрепить без особых усилий, подвесив или приклеив на липучки. Соедините несколько осветителей для создания уникальной системы освещения, отвечающей вашим потребностям. Вы по достоинству оцените эти преимущества. В комплекте также идет 4-спицевый каркас для установки на студийную стойку, журавль или другое крепление. В этом случае также можно воспользоваться софтбоксом с сотами FS200, который дополнительно смягчает свет прибора.

Защита от пыли и влаги IP65

Благодаря влагозащите класса IP65* Knowled F200Bi способен выдерживать попадание брызг воды под любым углом и отлично подходит для съемки на открытом воздухе даже в дождливую погоду, что дает ему преимущество перед обычными гибкими светодиодными осветителями.

* блок управления / питания не является водонепроницаемым



Кинематографический свет

Godox Knowled F200Bi не создает стробирующий эффект при съемке с частотой до 120 кадров в секунду, а также имеет рейтинг CRI/TLCI 96+, что гарантирует высокую точность цветопередачи.



3 размера

Осветители данной серии выпускаются в трех разных размерах, каждый из которых подходит для различных задач. Knowled F200Bi является самым маленьким из них (65 х 63 см). Тем не менее, благодаря люверсам, расположенным по углам прибора, несколько таких осветителей можно легко соединить друг с другом при необходимости с помощью обычных шнурков или бечевок.

Никаких компромиссов

Расширенный диапазон регулировки цветовой температуры от 2700K до 8500K позволяет легко имитировать любой свет, от естественного солнечного до лунного. А высокая мощность при любой цветовой температуре обеспечивает освещение со стабильными выходными параметрами для удоства постобработки.



Управляйте как хотите

Помимо входящего в комплект блока управления (объединен с выносным блоком питания), параметрами Godox Knowled F200Bi можно управлять с помощью DMX-контроллера (с поддержкой протокола RDM), пульта беспроводного управления (продается отдельно) или смартфона / планшета с приложением Godox Light. С помощью беспроводного приемника DMX-сигнала Godox TimoLink RX (продается отдельно) этот осветитель также поддерживает беспроводное DMX управление по протоколу CRMX.



Усовершенствованное питание

Выносной блок управления совмещен в одном корпусе с сетевым и батарейным адаптером: можно использовать сети переменного тока от 100 до 240 В, а для автономной работы – 2 аккумуляторные батареи типа V-Mount.



Прочность для работы в суровых условиях

Гибкий светодиодный осветитель KNOWLED имеет прочную конструкцию, способную выдержать даже самые сложные условия эксплуатации. Благодаря идеальному балансу веса, яркости, долговечности и производительности этот гибкий светодиодный осветитель является идеальным решением для любых съемочных задач.

Комплектация