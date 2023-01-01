Описание

Свет является важнейшим компонентом кинематографического видеопроизводства, а разноцветный рассеянный свет открывает дополнительные возможности для художественного изображения. Серия Knowled включает в себя как мощные студийные осветители, так и универсальные творческие инструменты. Новый осветитель Knowled RGBWW C5R - это светодиодная панель размером с ладонь, идеально подходящая для создания динамики и настроения вашего сюжета. Он придает вашему кинематографическому видео более глубокий визуальный эффект, который вы можете использовать для создания образа персонажей или подсветки кадра с целью достижения определенного эмоционального воздействия.

Всё в ваших руках

Кроме встроенной панели управления, параметрами C5R можно управлять с помощью приложения Godox Light. Приложение позволяет управлять несколькими осветителями и объединять их в группы, благодаря чему вы сможете детально настроить свет для видеосъемки, максимально повысив эффективность своей работы. Управление цветным освещением и регулировка цветовой температуры теперь в ваших руках.



Там, где нужно

Благодаря конструкции с магнитной монтажной планкой на задней стороне, осветитель C5R можно легко и быстро прикрепить к любой железной поверхности. Также, в конструкции корпуса предусмотрено отверстие под винт 1/4”, а в комплект поставки входит адаптер с ножкой типа «холодный башмак», что позволяет установить осветитель на мини-штативе или камере. Осветитель C5R создан, чтобы раскрыть ваш безграничный творческий потенциал и открыть совершенно новые творческие сферы для достижения идеального освещения.



Безграничное творчество

Благодаря 39 встроенным кинематографическим спецэффектам, регулировке цветовой температуры от 2500K до 8500K и множеству режимов цветного освещения, C5R позволяет пользователям решить любую задачу. Более того, C5R способен менять цвет освещения в соответствии с ритмом музыки.



Меньше, легче, ярче

C5R имеет размеры чуть меньше смартфона, а весит всего 169 г, что делает его невероятно легким и портативным. 110 светодиодов нового поколения обеспечивают более высокую яркость освещения при той же мощности. Возьмите этот осветитель с собой куда угодно, установите в любом месте и включите всю свою фантазию.



Быстрая регулировка

C5R имеет два независимых регулятора для изменения яркости и переключения режимов CCI, HSI и FX, что позволяет быстро реагировать на действие в кадре и обеспечивает высокую эффективность рабочего процесса.



Точная цветопередача

Осветитель C5R обеспечивает точную цветопередачу при съемке, индекс CRI составляет более 96, а индекс TLCI более 97. Это позволяет верно отображать цвета освещаемых объектов, чтобы изображение получилось максимально естественным. Съемный рассеиватель из комплекта поставки поможет получить мягкий свет.



Заряжен на полную

Благодаря встроенному литиевому аккумулятору емкостью 3000 мАч, C5R может работать до 2 часов на полной мощности, создавая удивительно яркий луч света и помогая пользователям наслаждаться невероятной свободой в поисках идеальных снимков. Кроме того, C5R поддерживает беспроводную зарядку и зарядку через порт Type-C. Осветитель можно быстро заряжать с помощью блока беспроводной зарядки или с помощью сетевого адаптера через разъем Type-C (блок беспроводной зарядки и сетевой адаптер приобретаются отдельно). Все это дает возможность более удобной и бесперебойной работы.