Заряжайте с комфортом! C5R-C8 — это зарядный кейс, который обеспечивает беспроводную зарядку до 8 осветителей C5R одновременно. Зарядка осуществляется без проводов: просто разместите все приборы внутри и подключите кейс к электросети. Очень удобно для работы на больших коммерческих проектах. При отсутствии электросети возможна зарядка от аккумулятора V-Mount / Gold Mount через кабель D-Tap. 2 USB-A порта позволяют параллельно подзарядить телефон, микрофоны и другие аксессуары. Надежная защита и удобство хранения: кейс противоударный, а в верхнем отсеке есть много места для кабелей и прочих мелочей.