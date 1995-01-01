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Зарядный кейс Godox C5R-C8 для 8х Knowled C5R

  • C5R-C8 для 8х Knowled C5R
  • C5R-C8 для 8х Knowled C5R
  • C5R-C8 для 8х Knowled C5R
  • C5R-C8 для 8х Knowled C5R
  • C5R-C8 для 8х Knowled C5R
  • C5R-C8 для 8х Knowled C5R
  • C5R-C8 для 8х Knowled C5R
  • C5R-C8 для 8х Knowled C5R
  • C5R-C8 для 8х Knowled C5R
  • C5R-C8 для 8х Knowled C5R
  • C5R-C8 для 8х Knowled C5R
  • C5R-C8 для 8х Knowled C5R
  • C5R-C8 для 8х Knowled C5R
  • C5R-C8 для 8х Knowled C5R
  • C5R-C8 для 8х Knowled C5R
  • C5R-C8 для 8х Knowled C5R
  • C5R-C8 для 8х Knowled C5R
  • C5R-C8 для 8х Knowled C5R
  • C5R-C8 для 8х Knowled C5R
  • C5R-C8 для 8х Knowled C5R
  • C5R-C8 для 8х Knowled C5R
  • C5R-C8 для 8х Knowled C5R
  • C5R-C8 для 8х Knowled C5R
Код товара:УТ-00079412
Артикул:31430

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Заряжайте с комфортом! C5R-C8 — это зарядный кейс, который обеспечивает беспроводную зарядку до 8 осветителей C5R одновременно. Зарядка осуществляется без проводов: просто разместите все приборы внутри и подключите кейс к электросети. Очень удобно для работы на больших коммерческих проектах. При отсутствии электросети возможна зарядка от аккумулятора V-Mount / Gold Mount через кабель D-Tap. 2 USB-A порта позволяют параллельно подзарядить телефон, микрофоны и другие аксессуары. Надежная защита и удобство хранения: кейс противоударный, а в верхнем отсеке есть много места для кабелей и прочих мелочей.

Комплектация

  • Зарядный кейс ×1
  • Кабель питания ×1
  • Кабель USB-C ×2
  • Кабель D-TAP ×1