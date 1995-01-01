Описание

Гармоничное сочетание мягкости и яркости света в компактном и портативном осветителе. AT200Bi имеет большую излучающую поверхность с широким углом распространения света, благодаря чему создает мягкое и равномерное освещение. Легкая тканевая конструкция обеспечивает удобство и гибкость применения.

Идеальное решение для мягкого освещения

AT200Bi сочетает в себе светодиодный мат и надувной софтбокс, это уникальное сочетание позволяет формировать сияюще мягкий свет. Осветитель создает естественное ровное свечение с минимальным количеством теней, что делает его идеальным инструментом для мягкого освещения.

Модульная система

AT200Bi имеет модульную конструкцию, позволяющую отделить надувной софтбокс от светодиодного мата. Эта инновационная особенность повышает удобство использования и обеспечивает простоту обслуживания. Надувной софтбокс можно легко снять или заменить.

Мастерски складывается

Складная конструкция и малый вес повышают мобильность использования, позволяя легко адаптироваться к различным условиям и сюжетам, открывая безграничные творческие возможности.

На стойке или в руках

Откройте для себя мощные возможности формирования света с помощью различных аксессуаров. Этот осветитель можно удерживать в руках, подвесить на журавль или установить на стойке, что позволяет использовать его в различных условиях съемки и эффективно добиваться желаемого светотеневого результата.

Удобное управление

AT200Bi поддерживает множество способов управления: DMX512, управление с помощью мобильного приложения через Bluetooth и беспроводной пульт (приобретается отдельно). В паре с Godox TimoLink RX он также поддерживает управление по стандарту CRMX. Быстрая, стабильная и точная регулировка параметров значительно повышает эффективность работы на съемочной площадке.

Защита IP65

Устойчивость к атмосферным воздействиям, благодаря корпусу со степенью защиты IP65, AT200Bi станет вашим союзником и в дождь, и в солнце. Погрузитесь в мир творчества, даже в сложных погодных условиях.

Адаптивность к различным сценариям

Диапазон регулировки цветовой температуры составляет от 2700K до 8500K, что позволяет настроить цвет белого света от теплого до холодного для соответствия различным сюжетам и художественным стилям.

Превосходное качество освещения

Инновационные светодиоды, разработанные специально для освещения в фото- и видеосъемке, освещают объект с высокими индексами CRI и TLCI (выше 96), обеспечивая исключительное качество цветопередачи.

Универсальность питания

Поддерживая питание от сети переменного тока, AT200Bi также может работать от аккумулятора V-mount, что позволяет брать его с собой на выездные съемки.

Имитация световых сюжетов

11 встроенных световых эффектов с настраиваемыми параметрами расширяют творческие возможности и позволяют воплотить ваши идеи во впечатляющую реальность.

Богатая комплектация

В комплект поставки AT200Bi входит множество аксессуаров, включая тканевую шторку и сотовую решетку, позволяющие по разному модифицировать освещение. Получите новые возможности работы на съемочной площадке, взяв под свой контроль свет и тень.

Комплектация:

Осветительный прибор - 1 шт

Блок управления - 1 шт

Кабель питания - 1 шт

Соединительный кабель - 1 шт

Тканевая сотовая решетка - 1 шт

Тканевая шторка - 1 шт

Воздушный насос - 1 шт

Тканевая рукоятка - 2 шт

Сумка CB98 - 1 шт

Крючок-липучка для крепления - 1 шт

Монтажный кронштейн - 1 шт

Характеристики: