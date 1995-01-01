Осветитель Godox Knowled AT200Bi, светодиодный, с надувным софтбоксом, 2700-8500K, 210 Вт
Код товара : УТ-00074756
Артикул : 31261
Гарантия производителя 2 года
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Гармоничное сочетание мягкости и яркости света в компактном и портативном осветителе. AT200Bi имеет большую излучающую поверхность с широким углом распространения света, благодаря чему создает мягкое и равномерное освещение. Легкая тканевая конструкция обеспечивает удобство и гибкость применения.
Идеальное решение для мягкого освещения
AT200Bi сочетает в себе светодиодный мат и надувной софтбокс, это уникальное сочетание позволяет формировать сияюще мягкий свет. Осветитель создает естественное ровное свечение с минимальным количеством теней, что делает его идеальным инструментом для мягкого освещения.
Модульная система
AT200Bi имеет модульную конструкцию, позволяющую отделить надувной софтбокс от светодиодного мата. Эта инновационная особенность повышает удобство использования и обеспечивает простоту обслуживания. Надувной софтбокс можно легко снять или заменить.
Мастерски складывается
Складная конструкция и малый вес повышают мобильность использования, позволяя легко адаптироваться к различным условиям и сюжетам, открывая безграничные творческие возможности.
На стойке или в руках
Откройте для себя мощные возможности формирования света с помощью различных аксессуаров. Этот осветитель можно удерживать в руках, подвесить на журавль или установить на стойке, что позволяет использовать его в различных условиях съемки и эффективно добиваться желаемого светотеневого результата.
Удобное управление
AT200Bi поддерживает множество способов управления: DMX512, управление с помощью мобильного приложения через Bluetooth и беспроводной пульт (приобретается отдельно). В паре с Godox TimoLink RX он также поддерживает управление по стандарту CRMX. Быстрая, стабильная и точная регулировка параметров значительно повышает эффективность работы на съемочной площадке.
Защита IP65
Устойчивость к атмосферным воздействиям, благодаря корпусу со степенью защиты IP65, AT200Bi станет вашим союзником и в дождь, и в солнце. Погрузитесь в мир творчества, даже в сложных погодных условиях.
Адаптивность к различным сценариям
Диапазон регулировки цветовой температуры составляет от 2700K до 8500K, что позволяет настроить цвет белого света от теплого до холодного для соответствия различным сюжетам и художественным стилям.
Превосходное качество освещения
Инновационные светодиоды, разработанные специально для освещения в фото- и видеосъемке, освещают объект с высокими индексами CRI и TLCI (выше 96), обеспечивая исключительное качество цветопередачи.
Универсальность питания
Поддерживая питание от сети переменного тока, AT200Bi также может работать от аккумулятора V-mount, что позволяет брать его с собой на выездные съемки.
Имитация световых сюжетов
11 встроенных световых эффектов с настраиваемыми параметрами расширяют творческие возможности и позволяют воплотить ваши идеи во впечатляющую реальность.
Богатая комплектация
В комплект поставки AT200Bi входит множество аксессуаров, включая тканевую шторку и сотовую решетку, позволяющие по разному модифицировать освещение. Получите новые возможности работы на съемочной площадке, взяв под свой контроль свет и тень.
Комплектация:
- Осветительный прибор - 1 шт
- Блок управления - 1 шт
- Кабель питания - 1 шт
- Соединительный кабель - 1 шт
- Тканевая сотовая решетка - 1 шт
- Тканевая шторка - 1 шт
- Воздушный насос - 1 шт
- Тканевая рукоятка - 2 шт
- Сумка CB98 - 1 шт
- Крючок-липучка для крепления - 1 шт
- Монтажный кронштейн - 1 шт
- Модель: AT200Bi
- Источник питания: 100В-240В 50/60Гц 2,1А
- Макс. мощность: 210 Вт
- Цветовая температура: 2700K-8500K
- Диапазон регулировки яркости: 0%-100%
- Кривые диммирования: линейная, s-кривая, экспоненциальная, логарифмическая
- Световые спецэффекты: 11 шт
- Индекс CRI: ≥ 96
- Индекс TLCI: ≥ 96
- Степень защиты корпуса осветителя: IP65
- Способы управления: DMX 512 (поддержка RDM), пульт управления 2,4 ГГц, мобильное приложение через Bluetooth
- Дистанция управления через Bluetooth: макс. 30м
- Дистанция радиоуправления 2.4ГГц: макс. 60м
- Разъем USB Type-A: Обновление прошивки / источник питания 5В 1А
- Размеры осветителя: 280×267×1226 мм (с рассеивателем в надутом состоянии, без учета соединительного кабеля),
- Размеры блока управления: 124×132×270 мм
- Вес осветителя: 2,15 кг (с учетом надувного рассеивателя), блока управления: 2,8 кг