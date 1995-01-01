Описание

Godox IVM-S3 - универсальный микрофон-пушка микрофон разработанный по принципу "все в одном". Микрофон IVM-S3 с легким инновационным раздвижным корпусом, переключаемой направленностью и возможностью тонкой настройки звука обеспечивает пользователю индивидуальный подход и предназначен для записи интервью, музыкальных выступлений или съемок с участием нескольких человек.

Взгляните на звук под новым углом

Представляем накамерный стерео микрофон разработанный по принципу "все в одном". Микрофон IVM-S3 с легким инновационным раздвижным корпусом, переключаемой направленностью и возможностью тонкой настройки звука обеспечивает пользователю индивидуальный подход и предназначен для записи интервью, музыкальных выступлений или съемок с участием нескольких человек.

Охват со всех сторон

Ощутите максимальную вариативность звукозаписи. IVM-S3 с новейшей технологией регулируемого звукоснимателя демонстрирует фантастическую универсальность: угол охвата составляет от 0°/60°/90° до 180° для двунаправленного охвата спереди и сзади, что позволяет захватить любой звук в соответствии с вашими задачами.

Иммерсивное стерео

Благодаря наличию двух фронтальных микрофонов с кардиоидной направленностью, IVM-S3 улавливает каждую деталь звука c истинным стереозвучанием. Точность и четкость звука не имеет себе равных в любом сценарии использования - от интервью до живого музыкального выступления.

Запись до 400 часов

IVM-S3 оснащен слотом для карты памяти (приобретается отдельно) и поддерживает карты V30 MicroSD, которые обеспечивают возможность непрерывной записи продолжительностью более 400 часов.

Питание от аккумулятора

Встроенный литиевый аккумулятор емкостью 470 мАч рассчитан для работы продолжительностью до 15 часов. Начните запись в любое время и в любом месте, как только возникнет идея. Имеется высокочастотный фильтр и регулировка усиления для удобства использования.

Аудиовизуальный мониторинг

Встроенный OLED-экран и разъем для наушников позволят без труда полностью контролировать весь процесс звукозаписи - вы не пропустите ни одного слова и ни одной музыкальной ноты.

Широкая совместимость

Универсальное ударопрочное крепление "холодный башмак" с резьбовым отверстием 1/4", а также входящие в комплект 3 ворсовые ветрозащиты и кабели TRS, TRRS, обеспечивают совместимость с широким ассортиментом камер и смарт-устройств, и позволяют легко адаптироваться к различным задачам. IVM-S3 станет отличным партнером на вашем творческом пути.

Ворвитесь в процесс звукозаписи! Godox IVM-S3 оснащен бесступенчатым регулятором усиления в диапазоне 0-10 дБ для тонкой настройки. А благодаря высокочастотному фильтру, позволяющему одним щелчком отфильтровать нежелательные шумы в диапазоне ниже 150 Гц, микрофон обеспечивает превосходное качество звучания.

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