Описание

Новый уровень звука

Повысьте качество вашей звукозаписи с помощью IVM-S2. Это готовое решение, которое гарантирует превосходный звук, универсальность применения и долговечность. Компактный и бюджетный, этот микрофон идеально подходит для записи влогов, прямых трансляций, интервью, съемок в движении и многого другого.



Качество звука Hi-Fi

Погрузитесь в атмосферу чистого звука с IVM-S2. Его кардиоидная полярная диаграмма направленности фокусируется на вашем голосе, помогает минимизировать окружающий шум и реверберацию, сохраняя первозданное качество звука.



21 день работы

Боитесь прерывания записи из-за отключения микрофона? IVM-S2 способен работать действительно долго. Одной батарейки типа AA достаточно, чтобы получить впечатляющий результат – 21 день непрерывной работы. Съемный заменяемый источник питания обеспечивает стабильность обработки сигнала и минимальные помехи, и в результате вы получаете высокое качество звука.



Легче легкого

При длине 77,5 мм и весе всего 67 г IVM-S2 отличается высокой портативностью, которая не сказывается на качестве звука.



ВЧ фильтр

2-х ступенчатый фильтр верхних частот 75 / 150 Гц позволяет легко устранить нежелательные низкочастотные гулы и шумы, например, от работающего кондиционера и транспорта.



Регулировка усиления

Благодаря 3-позиционному переключателю - 10дБ/0дБ/+10дБ, IVM-S2 обеспечивает усиление сигнала на +10 дБ для получения четких и ярких записей, плоскую настройку для чистого естественного звучания и настройку -10 дБ для уменьшения чувствительности микрофона. Отрегулируйте звучание так, как вам необходимо.



Антивибрационное крепление

IVM-S2 является готовым решением и оборудован креплением с профессиональным ударопрочным антивибрационным подвесом, которое надежно удерживает небольшой корпус микрофона и одновременно избавляет его от нежелательного низкочастотного гула и вибраций.



Шумопоглощающая ветрозащита

Входящая в комплект поставки ветрозащита из пеноматериала высокой плотности способствует снижению воздействия ветра и придыхания речи, обеспечивая более чистое звучание.



Комплектация