Адаптер Godox H600P подключается к моноблоку AD600Pro, превращаясь таким образом в головку с генератором. Импульсная лампа снимается с моноблока и устанавливается в головку. Пилотная светодиодная лампа уже установлена в H600P, мощность ее такая же, как и у лампы на моноблоке, 38 Вт. Такое решение позволяет значительно свободнее использовать мощность AD600Pro: головку можно удерживать в руках, поднимать над головой на штанге, ставить на легкие журавли.