Выносная головка Godox H600P для AD600Pro
Код товара : УТ-00032962
Артикул : 26723
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Другие характеристики
Вес (брутто), г
1.650
Описание
Адаптер Godox H600P подключается к моноблоку AD600Pro, превращаясь таким образом в головку с генератором. Импульсная лампа снимается с моноблока и устанавливается в головку. Пилотная светодиодная лампа уже установлена в H600P, мощность ее такая же, как и у лампы на моноблоке, 38 Вт. Такое решение позволяет значительно свободнее использовать мощность AD600Pro: головку можно удерживать в руках, поднимать над головой на штанге, ставить на легкие журавли.