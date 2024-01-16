Компактный и легкий направленный микрофон-пушка, устанавливаемый напрямую в гарнитурное гнездо вашего телефона. Улучшает качество записи звука благодаря кардиоидной направленности: усиливает звук основного источника и понижает уровень стороннего шума. Хорошо подходит для ведения прямых трансляций, записи интервью, съемок в дороге и многого другого.

Улучшенные технические характеристики

Godox Geniusmic позволяет записывать качественный детализированный звук, благодаря улучшенным техническим характеристикам: широкому частотному диапазону и высокой чувствительностью. Микрофон обеспечит лучшее качество звука во время записи даже в шумном окружении.

Шумопоглощающая ветрозащита

Поролоновая ветрозащитная насадка для микрофона защищает от внешних шумов при записи в помещении – от шуршания одежды до звуков кондиционера. Меховая ветрозащита поможет справиться с порывами ветра при звукозаписи на улице. Плотность меха дает дополнительную защиту, подходит для съемок на открытых пространствах, оберегая микрофон также от непогоды и пыли.

Всегда готов к работе

Микрофон подключается по технологии "plug and play" и не нуждается в настройке. Питание осуществляется напрямую от смартфона, поэтому устройство всегда готово к работе. Прочность и ультракомпактность

Микрофон-пушка Godox Geniusmic в прочном алюминиевом корпусе имеет длину 6.5 см и весит всего 40 грамм, что делает его незаменимым помощником при любых съемках.