Сетевой адаптер Godox G100-12 для TL60

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Код товара: УТ-00066205 Артикул: 28277 Код товара: УТ-00066205 Артикул: 28277 Мощность 48 Вт Работа от сети 100 - 240 Вольт, 50 / 60 Гц Вес 0.5 кг Размеры длина кабеля 5 м Страна производства Китай Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Мощность 48 Вт Работа от сети 100 - 240 Вольт, 50 / 60 Гц Физические характеристики Вес 0.5 кг Размеры длина кабеля 5 м Прочие особенности Страна производства Китай Описание Сетевой адаптер Godox TL-AC предназначен для питания осветителей Godox TL60 от сети переменного тока 100-240В, а также для зарядки встроенного аккумулятора осветителя. Выходной ток: 20В 2.4А (48 Вт). Длина кабеля питания: 5 м. Видео Наш обзор

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