Сетевой адаптер Godox TL-AC предназначен для питания осветителей Godox TL60 от сети переменного тока 100-240В, а также для зарядки встроенного аккумулятора осветителя. Выходной ток: 20В 2.4А (48 Вт). Длина кабеля питания: 5 м.