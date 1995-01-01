Сетевой адаптер Godox TL-AC предназначен для питания осветителей Godox TL60 от сети переменного тока 100-240В, а также для зарядки встроенного аккумулятора осветителя. Выходной ток: 20В 2.4А (48 Вт). Длина кабеля питания: 5 м.
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