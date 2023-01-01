Описание

Студийный светодиодный осветитель с функцией высокоскоростной вспышки (стробоскопа). Обеспечивает более 10 импульсов в секунду при мощности 1/2, поддерживает высокоскоростную синхронизацию в качестве фотовспышки (яркость 400% от номинальной). 8 режимов спецэффектов позволяют симулировать эффекты грозы, папарацци, мерцания телевизионного экрана или испортившейся лампы дневного света. Удобное управление с помощью 2 рукояток, также может дистанционно управляться с помощью собственного беспроводного пульта или трансмиттеров Godox Xpro или X2. Кронштейн-лира позволяет с легкостью наклонять и вращать осветитель.

Благодаря плавной регулировки мощности: от 100% до 0, а также функции высокоскоростной синхронизации с фотокамерами всех брендов, FV200 также может использоваться в качестве очень деликатной вспышки – например, для съемки новорожденных