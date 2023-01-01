Осветитель Godox FV200 светодиодный, 200 Вт, с функцией вспышки
Код товара : УТ-00058400
Артикул : 28581
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
200 Вт
Регулировка мощности, диапазон
0...100%, бесступенчатая
Дистанционное управление
Есть
Индекс CRI
96
Освещенность
18000 лк (1 м)
Минимальная цветовая температура, K
5600
Максимальная цветовая температура, K
5600
Работа от сети
100 - 240 В, 50 / 60 Гц
Байонет
Bowens S
Тип крепления
на стойку (5/8")
Минимальная температура эксплуатации, °С
-10
Максимальная температура эксплуатации, °С
45
Прочие характеристики
Вес
3.33 кг
Вес (брутто), г
5.300
Комплектация
шнур питания, рефлектор, пластиковая крышка
Описание
Студийный светодиодный осветитель с функцией высокоскоростной вспышки (стробоскопа). Обеспечивает более 10 импульсов в секунду при мощности 1/2, поддерживает высокоскоростную синхронизацию в качестве фотовспышки (яркость 400% от номинальной). 8 режимов спецэффектов позволяют симулировать эффекты грозы, папарацци, мерцания телевизионного экрана или испортившейся лампы дневного света. Удобное управление с помощью 2 рукояток, также может дистанционно управляться с помощью собственного беспроводного пульта или трансмиттеров Godox Xpro или X2. Кронштейн-лира позволяет с легкостью наклонять и вращать осветитель.
Благодаря плавной регулировки мощности: от 100% до 0, а также функции высокоскоростной синхронизации с фотокамерами всех брендов, FV200 также может использоваться в качестве очень деликатной вспышки – например, для съемки новорожденных