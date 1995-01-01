Осветитель Godox FV150 светодиодный, без пульта, 150Вт, 5600К
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Характеристики
Описание
Godox FV150 – устройство, совмещающее свойства студийного светодиодного осветителя мощностью 150 Вт и импульсной вспышки с функцией высокоскоростной синхронизации HSS до 1/8000 с. Благодаря большой мощности и байонету Bowens, осветитель с функцией вспышки поможет реализовывать различные творческие замыслы фотографов. Может так же использоваться как источник постоянного света с 8 режимами световых спецэффектов для видеосъемки. Подойдет для универсальных коммерческих фотовидеостудий.
Небольшая по площади LED-матрица Ø30 мм под защитным стеклом формирует равномерное круглое световое пятно. Обеспечивает световой поток в режиме постоянного и импульсного света с одинаково высоким уровнем цветопередачи (CRI> 96) и постоянной цветовой температурой 5600 ± 200 К. Яркость в режиме вспышки в четыре раза превышает яркость светового пучка постоянного света. В условиях хранения и транспортировки осветителя матрица закрывается защитным колпаком.