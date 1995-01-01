Лампа импульсная Godox FT-SK для серии SK
Код товара:УТ-00069377
Артикул:30427
Товар не найден
Описание
Лампа импульсная Godox FT-SK для вспышек SK300II, SK300IIV, SK400IIV. Максимальная энергия импульса: 400 Дж.
ВНИМАНИЕ! Лампы студийных вспышек работают при высоком напряжении, которое опасно для жизни. Поскольку энергия накапливается на конденсаторах моноблока, удар током может произойти даже в том случае, если моноблок полностью отключен от сети. Если Вы не имеете опыта работы с подобным оборудованием, обратитесь, пожалуйста, к квалифицированному специалисту в авторизованный сервисный центр.