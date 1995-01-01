Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Лампа импульсная Godox FT-SK для серии SK

Код товара:УТ-00069377
Артикул:30427

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Лампа импульсная Godox FT-SK для вспышек SK300II, SK300IIV, SK400IIV. Максимальная энергия импульса: 400 Дж.

ВНИМАНИЕ! Лампы студийных вспышек работают при высоком напряжении, которое опасно для жизни. Поскольку энергия накапливается на конденсаторах моноблока, удар током может произойти даже в том случае, если моноблок полностью отключен от сети. Если Вы не имеете опыта работы с подобным оборудованием, обратитесь, пожалуйста, к квалифицированному специалисту в авторизованный сервисный центр.