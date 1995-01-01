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Лампа импульсная Godox FT-QT400II для QT400IIM

Код товара:УТ-00096130
Артикул:27272

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Импульсная лампа Godox FT-QT400II для вспышки QT400IIM.

Характеристики:

  • Мощность: 400 Вт·с
  • Тип лампы: Импульсная
  • Совместимость: для студийных вспышек QT400IIM
  • Размер упаковки: 11 х 11 х 11 см
  • Вес с упаковкой: 78 г