Импульсная лампа Godox FT-QT400II для вспышки QT400IIM.
Характеристики:
Мощность:400 Вт·с
Тип лампы:Импульсная
Совместимость:для студийных вспышек QT400IIM
Размер упаковки:11 х 11 х 11 см
Вес с упаковкой:78 г
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