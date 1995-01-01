Лампа импульсная Godox FT-QT400II для QT400IIM



Код товара: УТ-00096130 Артикул: 27272 Код товара: УТ-00096130 Артикул: 27272 Импульсная лампа Godox FT-QT400II для вспышки QT400IIM. Товар не найден Задать вопрос Описание Импульсная лампа Godox FT-QT400II для вспышки QT400IIM. Характеристики: Мощность: 400 Вт·с

400 Вт·с Тип лампы: Импульсная

Импульсная Совместимость: для студийных вспышек QT400IIM

для студийных вспышек QT400IIM Размер упаковки: 11 х 11 х 11 см

11 х 11 х 11 см Вес с упаковкой: 78 г Видео Наш обзор

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