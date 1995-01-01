Лампа импульсная Godox FT-QT1200II для QT1200IIM



Код товара: УТ-00096129 Артикул: 27274 Код товара: УТ-00096129 Артикул: 27274 Импульсная лампа Godox FT-QT1200II для вспышки QT1200IIM. Мощность лампы – 1200 Вт·с. Товар не найден Задать вопрос Описание Импульсная лампа Godox FT-QT1200II для вспышки QT1200IIM. Мощность лампы – 1200 Вт·с. Характеристики: Мощность: 1200 Вт·с

1200 Вт·с Совместимость: для вспышки QT1200IIM

для вспышки QT1200IIM Тип лампы: Импульсная

Импульсная Размер упаковки: 11 х 11 х 11 см

11 х 11 х 11 см Вес с упаковкой: 77 г Видео Наш обзор

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