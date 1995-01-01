Импульсная лампа Godox FT-QT1200II для вспышки QT1200IIM. Мощность лампы – 1200 Вт·с.
Характеристики:
Мощность:1200 Вт·с
Совместимость:для вспышки QT1200IIM
Тип лампы:Импульсная
Размер упаковки:11 х 11 х 11 см
Вес с упаковкой:77 г
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