Лампа импульсная Godox FT-MS300 для MS200 и MS300
Код товара : УТ-00047406
Артикул : 27764
2 470 ₽
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Характеристики
Другие характеристики
Вес (брутто), г
0.075
Описание
Импульсная лампа Godox FT-MS300 для моноблоков Godox MS200 и MS300. Энергия импульса: до 300 Дж. Размеры: 110 х 105 мм, вес 75 г.