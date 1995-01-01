Лампа импульсная Godox FT-MS200 для MS200
Код товара : УТ-00072972
Артикул : 27763
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Описание
Импульсная лампа Godox FT-MS200 для моноблока MS200. Максимальная энергия импульса: 200 Дж. Размеры: 110 х 105 х 105 мм, вес 75 г.
ВНИМАНИЕ! Лампы студийных вспышек работают при высоком напряжении, которое опасно для жизни. Поскольку заряд накапливается и хранится на конденсаторах внутри прибора, получить удар током можно даже в том случае, если прибор отключен от электросети. Если Вы не имеете опыта работы с подобным оборудованием, для замены лампы обратитесь, пожалуйста, к квалифицированному специалисту в авторизованный сервисный центр.