Описание

Импульсная лампа Godox FT-MS200 для моноблока MS200. Максимальная энергия импульса: 200 Дж. Размеры: 110 х 105 х 105 мм, вес 75 г.

ВНИМАНИЕ! Лампы студийных вспышек работают при высоком напряжении, которое опасно для жизни. Поскольку заряд накапливается и хранится на конденсаторах внутри прибора, получить удар током можно даже в том случае, если прибор отключен от электросети. Если Вы не имеете опыта работы с подобным оборудованием, для замены лампы обратитесь, пожалуйста, к квалифицированному специалисту в авторизованный сервисный центр.