Описание

Импульсная лампа Godox FT-GS300II для моноблока GS300II.

ВНИМАНИЕ! Лампы студийных вспышек работают при высоком напряжении, которое опасно для жизни. Поскольку энергия накапливается на конденсаторах прибора, удар током может произойти даже в том случае, если вспышка отключена от сети. Если Вы не имеете опыта работы с подобным оборудованием, обратитесь, пожалуйста, к квалифицированному специалисту в авторизованный сервисный центр.