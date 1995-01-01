Импульсная лампа Godox FT-GS300II для моноблока GS300II.
ВНИМАНИЕ! Лампы студийных вспышек работают при высоком напряжении, которое опасно для жизни. Поскольку энергия накапливается на конденсаторах прибора, удар током может произойти даже в том случае, если вспышка отключена от сети. Если Вы не имеете опыта работы с подобным оборудованием, обратитесь, пожалуйста, к квалифицированному специалисту в авторизованный сервисный центр.
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