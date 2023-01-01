Описание

Лампа импульсная Godox FT-GS для вспышек GS200II, GS300II, Godox GS400II. Максимальная энергия импульса: 400 Дж.

ВНИМАНИЕ! Лампы студийных вспышек работают при высоком напряжении, которое опасно для жизни. Поскольку энергия накапливается на конденсаторах моноблока, удар током может произойти даже в том случае, если моноблок полностью отключен от сети. Если Вы не имеете опыта работы с подобным оборудованием, обратитесь, пожалуйста, к квалифицированному специалисту в авторизованный сервисный центр.