Описание

Импульсная лампа Godox FT-DP800II подходит для студийных вспышек Godox DP800II, DP800III, DP800IIIV, DP1000II, DP1000III, DP1000IIIV. Максимальная энергия импульса: 800 Дж.

ВНИМАНИЕ! Лампы студийных вспышек работают при высоком напряжении, которое опасно для жизни. Поскольку заряд накапливается и хранится на конденсаторах внутри прибора, получить удар током можно даже в том случае, если прибор отключен от электросети. Если Вы не имеете опыта работы с подобным оборудованием, для замены лампы обратитесь, пожалуйста, к квалифицированному специалисту в авторизованный сервисный центр.